DRs EU-korrespondent Ole Ryborg »gik for langt«, da han delte store mængder research til EUs antisvindelenhed OLAF.

Det siger chefredaktør for DR Nyheder Thomas Falbe til B.T.

»Uanset hvordan man læser rapporten, så er det tydeligt for mig, at vores reporter er gået for langt i forhold til, hvor dybt han har involveret en myndighed i vores research,« siger Thomas Falbe og fortsætter:

»Det er en sag, som vi ser på med ret stor alvor. Det er ikke i overenstemmelse med DRs praksis at udlevere dokumenter eller research til myndigheder,« siger han.

»Det er selvfølgelig også noget, som jeg har haft en alvorlig samtale med Ole Ryborg om og indskærpet vores retningslinjer over for ham.«

B.T. og Berlingske kunne torsdag aften bringe en lækket afhøringsrapport fra EUs antisvindelenhed OLAF.

I den tre sider lange rapport beskrives det, hvordan DRs Ole Ryborg 16. oktober 2016 holdt møde med to efterforskere fra OLAF og deler omfattende mængder research om Morten Messerschmidt, Meld-sagen, Dansk Folkepartis gruppemøder og flere andre informationer, som har været en del af sagen mod Morten Messerschmidt.

Messerschmidt blev tiltalt for svindel med EU-midler, men blev – cirka syv år efter sagen kom frem –frifundet ved Retten på Frederiksberg.

Thomas Falbe forklarer, at det er afgørende, at DR altid fremstår uafhængige i deres journalistik.

»Det er klart, at vi er ikke – og vi må aldrig blive – part i en sag. Og sådan som OLAF har skrevet den rapport, så kan det jo klart læses sådan,« siger Thomas Falbe.

DRs Ole Ryborg gik for langt, da han i 2016 delte omfattende mængder research med EUs antisvindelenhed OLAF. Det udtaler Thomas Falbe, chefredaktør i DR Nyheder.

Han ønsker ikke at gå konkret ind i OLAF-rapportens detaljer og pege specifikt på punkter, hvor han mener, Ryborg er gået over stregen.

Thomas Falbe forklarer, at det aldrig var Ole Ryborgs intention på nogen måde at gøre sig til part i sagen.

»Vores intention med det møde har alene været at forsøge at få bekræftet en række informationer som led i vores research. OLAF indvilligede så i at tage en samtale til baggrund. Det er også sådan, Ole Ryborg har oplevet det møde,« siger Thomas Falbe.

»Der er heller ikke noget af vores journalistik i den her sag, som har været forkert. Alt, hvad vi har skrevet og bragt, står til troende i dag,« siger Falbe.

Til trods for, at DR erkender, at Ole Ryborg gik for langt, da han delte researchmateriale med OLAF, så har DR klaget til den europæiske ombudsmand over OLAF 16. maj 2023. Altså for godt to uger siden.

Det skete, da DR kom i besiddelse af OLAFs afhøringsrapport. Thomas Falbe forklarer, at DR har klaget af to årsager.

For det første mener Ole Ryborg ikke, at OLAF gjorde ham bekendt med, at han blev registreret som vidne i efterforskningen. Det kritiserer DR.

For det andet mener DR, at OLAF har krænket den fortrolighed, som Ryborg mente, at samtalen fandt sted i. Det er sket, da OLAF skrev afhøringsrapporten, som blev en del af sagen.

»Hvis du er vidne i en efterforskning, så har man krav på at vide det. Det har Ole Ryborg ikke fået at vide. Derfor har vi klaget over det punkt, da vi mener, det krænker alle borgeres retssikkerhed, hvis ikke OLAF respekterer det.«

»Det andet punkt handler om pressefriheden. Journalister skal kunne holde kilder og research fortroligt. Hvis baggrundssamtaler så bliver offentlige og tilgængelige ved aktindsigt, så umuliggør det journalisters mulighed for at arbejde, når kilder og research ikke kan holdes fortrolige,« siger Thomas Falbe.

B.T. har kontaktet OLAF, men organisationen ønsker ikke at kommentere DRs klage.

