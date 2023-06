En lækket tre sider lang afhøringsrapport skaber nu problemer for DRs kendte EU-korrespondent Ole Ryborg.

Rapporten viser, at Ole Ryborg i 2016 delte omfattende mængder research om Dansk Folkepartis Morten Messerschmidt til den europæiske antisvindel-enhed, OLAF. Det skete efter, at Ryborg havde kontaktet OLAFs presseafdeling, hvorefter en aftale om en samtale kom i stand.

Det kan B.T. og Berlingske afdække på baggrund af afhøringsrapporten fra OLAF, som begge medier er i besiddelse af.

Ryborgs rolle i sagen har tidligere været genstand for historier og svar fra både DR og OLAF. Det er dog første gang, der fremlægges konkret dokumentation i form af den pågældende afhøringsrapport.

Beskrivelsen af Ryborgs håndtering af sagen møder hård kritik fra flere eksperter, som mener, at Ryborg gør sig til part i sagen og lægger den journalistiske objektivitet på hylden.

»Når man læser det her dokument, så ser det ud til, at Ryborg er gået langt over grænsen, hvormed han gør sig selv og DR til part i sagen. Det er alvorligt, for så mister han og DR den distance, der gør, at de kan være kritiske over for begge parter,« siger Politiken-journalist John Hansen, der er tidligere formand for Foreningen for Undersøgende Journalistik og har været graverchef på Politiken og Jyllands-Posten.

Eksperterne understreger, at der er i rapporten udelukkende er tale om OLAFs beskrivelse af, hvad der er sagt og sket under mødet med Ole Ryborg.

Hos DR siger chefredaktør for DR Nyheder Thomas Falbe nu også, at Ryborg er gået for langt, og at DR ser på sagen med stor alvor.

En lækket afhøringsrapport viser, at DRs EU-korrespondent Ole Ryborg delte omfattende research med EUs antisvindelenhed OLAF i forbindelse med MELD-sagen Foto: Linda Kastrup Vis mere En lækket afhøringsrapport viser, at DRs EU-korrespondent Ole Ryborg delte omfattende research med EUs antisvindelenhed OLAF i forbindelse med MELD-sagen Foto: Linda Kastrup

»Uanset hvordan man læser rapporten, så er det tydeligt for mig, at vores reporter er gået for langt i forhold til, hvor dybt han har involveret en myndighed i vores research,« siger Thomas Falbe og understreger, at det aldrig var Ryborgs intention at gøre sig til part i sagen.

I den tre sider lange afhøringsrapport er det beskrevet, hvordan Ryborg viser dokumenter, billeder og deler detaljerede informationer med OLAF fra sin egen research.

HER KAN DU LÆSE AFHØRINGSRAPPORTEN FRA OLAF:

I rapporten står der, at OLAFs efterforskere mødtes med Ole Ryborg 13. oktober 2016, og at han »hævdede at have information af interesse for efterforskningen«.

Det fremgår, at Ole Ryborg fremviste »forskellige dokumenter« til efterforskerne, men at han bad OLAF om, at efterforskerne udbad sig 'clean copies', såfremt dokumenterne officielt skulle indgå i sagen.

Tre dage efter mødet med OLAF kunne Ole Ryborg og DR bringe et indslag og en artikel med adskillige nye detaljer om sagen. Herunder at Morten Messerschmidt blev efterforsket af OLAF for potentiel svindel med EU-midler.

Ole Ryborg fortæller blandt andet i rapporten om det, der ender med at blive omdrejningspunktet for tiltalen mod Morten Messerschmidt, nemlig et sommergruppemøde i Skagen i 2015.

Han beskriver over for efterforskerne, at mødet fandt sted på Color Hotel i august og var registreret som et arrangement under det europæiske parti Meld, som Morten Messerschmidt var formand for i en periode. Ole Ryborg fortæller også, at Messerschmidt samtidig lagde et billede af en flaske vin op på sin Instagram-profil til »en værdi på over 200 dollar«, som han »drak under middagen på hotellet«.

Morten Messerschmidt forlader retten på Frederiksberg med sin kæreste, Dot Wessmann. Messerschmidt blev frikendt for svindel med EU-midler i forbindelse med Meld-sagen. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix Vis mere Morten Messerschmidt forlader retten på Frederiksberg med sin kæreste, Dot Wessmann. Messerschmidt blev frikendt for svindel med EU-midler i forbindelse med Meld-sagen. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

Ifølge rapporten stillede Ole Ryborg også en liste til rådighed over deltagere i et sommergruppemøde i Dansk Folkeparti i 2014, som blev finansieret med EU-midler.

»Hr. Ryborg viste også OLAF billeder af eventet,« står der i rapporten.

Her fortæller Ole Ryborg ifølge rapporten, at DR dækkede mødet, og at han muligvis «kan levere denne optagelse«.

Ifølge afhøringsrapporten påpeger Ole Ryborg desuden to gange over for efterforskerne, at han tvivler på, at de personer, som optræder ved de forskellige arrangementer og events, har viden om, at der skulle være tale om et Meld-arrangement.

I rapporten står der også, at Ole Ryborg fortæller OLAF, at Morten Messerschmidt og Anders Vistisen »er klar over«, at OLAF har kontaktet andre tidligere DFere i sagen i forbindelse med efterforskningen.

Endnu flere detaljer er der i gennemgangen af en DF-studietur til Bruxelles 14., 15 og 16. maj 2015, som blev støttet af Europa-Parlamentet. Her opgiver Ole Ryborg ifølge rapporten både fuldt navn og arbejdsplads på en person i Europa-Parlamentet, der ifølge ham har bekræftet, at der på de pågældende datoer slet ikke var nogen danske besøgsgrupper.

Ugen efter bragte DR en historie om, at EUs institutioner holdt lukket under studieturen.

Sagen mod Messerschmidt Efter en sag, der strakte sig over omkring syv år, blev Morten Messerschmidt i 2022 frikendt i Meld og Feld-sagen. Omdrejningspunktet for sagen var en mistanke om mulig dokumentfalsk, samt hvorvidt der i 2015 blev afholdt en konference i forbindelse med Dansk Folkepartis sommergruppemøde på Color Hotel i Skagen, som var arrangeret af det europæiske parti Meld, som Messerschmidt var formand for. Den blev kaldt Meld- og Feld-sagen, opkaldt efter den europæiske partialliance Meld, som Messerschmidt dengang stod i spidsen for, og den tilhørende fond Feld. De eksisterer ikke i dag.

Og Ole Ryborg fortæller endvidere, at Morten Messerschmidt og flere andre DFere på det tidspunkt befandt sig på Bakken, hvor Messerschmidts kæreste arbejder.

Mangeårig graverchef John Hansen undrer sig over beskrivelsen af, at Ole Ryborg har delt detaljer om, hvad Messerschmidt og Vistisen har vidst, samt navnet på en kilde.

»Uanset, om det kun er for at få historien bekræftet, bør han ikke dele alle de her oplysninger med en myndighed. De må som alle andre se, læse eller høre det, DR vælger at publicere. Der er nødt til at være den afstand mellem medier og myndigheder,« siger John Hansen, der understreger, at han aldrig selv ville dele research på den måde, som det fremgår af dokumentet.

»Man kan godt have en baggrundssamtale med en myndighed, men kun i håbet om at få viden om det, du undersøger. Formålet med et sådant møde er jo ikke, at en journalist skal fodre myndighederne. Og det er jo det, der angivelig sker her,« siger John Hansen.

Roger Buch, centerleder ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, er også kritisk over for Ryborgs håndtering af sagen, som den fremgår af rapporten.

»DR har tidligere fremført, at Ryborg forsøgte at få nogle informationer ud af OLAF, og at man talte frem og tilbage om det. Læser man afhøringsrapporten, så er det et helt andet indtryk, som man sidder tilbage med,« siger Roger Buch og fortsætter:

»Det minder mere om en person, som går til politiet og anmelder en forbrydelse. Det er ikke en normal arbejdsmetode for en gravende journalist, hvis man lægger det hele på bordet for en eller anden myndighed,« siger han.

Formand for Dansk Folkeparti Morten Messerschmidt ønsker ikke at kommentere DRs og Ole Ryborgs håndtering af deres research, men Dansk Folkepartis pressechef, Erik Bjørn Møller, udtaler følgende:

»Det her er en fuldstændig uacceptabel adfærd fra DRs EU-korrespondent. Nu kan vi se, at han i denne sag ikke har ageret som en uafhængig journalist, hvis opgave er at rapportere, hvad der sker. I stedet har han simpelthen i det skjulte tiltaget sig rollen som en selvstændig aktør i den sag, der forfulgte Morten Messerschmidt i hele syv år. Det er godt nok tankevækkende – og dybt bekymrende – hvis det er formlen for journalistik i Danmarks Radio,« skriver han i en mail til B.T.

B.T. er efterfølgende vendt tilbage til Thomas Falbe for at få en uddybende kommentar til Dansk Folkepartis holdning. Falbe udtaler:

»Vores journalistik omkring brugen af offentlige midler i Meld/Feld står fuldstændig til troende. Den er baseret på rent faktuelle og dokumenterede forhold,« skriver Thomas Falbe i en mail.

B.T. bringer senere torsdag aften et uddybende interview med DRs Thomas Falbe, hvor han uddyber Ole Ryborgs håndtering af sagen, og fortæller samtidig, at DR har klaget til den europæiske ombudsmand over OLAF.