Torsdag aften indløb nyheden om, at Danmark er parat til at købe nyt artillerisystem.

Det skal komme fra den israelske virksomhed Elbit. Men det er en fejl, hvis man spørger en dansk ekspert.

For den type artilleri, som Danmark kommer til at bruge hundredvis af millioner kroner på, lever ikke op til det, det bør.

»Danmark har komittet sig til at opstille det, man kalder en tung brigade. Og her lever de systemer fra israelske Elbit ikke op til den sikkerhed og mobilitet, NATO kræver. Derfor mener jeg, det er en dårlig idé,« siger den tidligere brigadegeneral og forsvarsattaché i Moskva Carsten Rasmussen til B.T.

Han har tidligere udtalt sig lignende om emnet til mediet Olfi.dk.

Det system, Danmark nu kommer til at købe, er det såkaldte ATMOS-artilleri.

Det skal erstatte de 19 Caesar-systemer, Danmark har doneret til Ukraine.

Danmark kommer ligeledes til at modtage 19 ATMOS-systemer. Men i stedet for burde vi kigge et helt andet sted hen, mener Carsten Rasmussen.

»Som jeg ser det, burde vi købe det koreanske K9-system. Her har haubitsen – løbet – mulighed for at rotere 360 grader. Samtidig sidder mandskabet inde bag pansret og er beskyttet hele tiden,« forklarer han og uddyber:

»Et ATMOS-systems løb kan kun bevæge sig omkring 20 grader i hver retning i kørselsretningen. Og samtidig skal mandskabet ud for at skyde, hvilket gør dem mere udsatte,« forklarer Carsten Rasmussen.

»Det er simpelthen mindre fleksibelt og mandskabet er mindre beskyttet,« siger han.

Carsten Rasmussen kan dog godt forstå, hvorfor den danske regering har valgt at handle hurtigt og købe nye systemer i Isreal.

»Det er et spørgsmål om tid. Vi kan få leveret de her nye systemer fra Israel meget hurtigere, end vi kan få leveret andre systemer. Vi venter stadig på hovedparten af de Caesar-systemer, vi har købt for år siden og nu har doneret til Ukraine,« siger Carsten Rasmussen.

Med torsdag aftens udmelding om indkøb af nye systemer, slås det fast, at Danmark allerede kan modtage ATMOS-systemerne til sommer.

Og vi har ifølge Carsten Rasmussen brug for dem hurtigt.

»Som sikkerhedssituationen er lige nu og ændrer sig hurtigt, så har Danmark behov for forsvarssystemer. Så mit gæt er, at hastighed har været meget vigtigt i den her beslutning.«