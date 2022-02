DF-hardlineren Martin Henriksen er nu fortid i Dansk Folkepartis magtfulde hovedbestyrelse.

Efter Henriksen i januar tabte formandsvalget til Morten Messerschmidt vil han ikke længere sidde i toppen af Dansk Folkeparti.

»Jeg har siddet i hovedbestyrelsen under Pia Kjærsgaard, da hun var formand, og jeg har siddet der, mens Kristian Thulesen Dahl var formand. Men jeg kan ikke med troværdighed sidde i ledelsen sammen med den nye formand, da jeg grundlæggende ikke respekterer ham,« siger Martin Henriksen til Ekstra Bladet.

At Martin Henriksen nu forlader hovedbestyrelsen, vender magtbalancen i Dansk Folkeparti totalt på hovedet.

I sidste uge tabte Morten Messerschmidt den interne magtkamp, da hans kandidater til de to magtfulde organer, hovedbestyrelsen og gruppebestyrelsen, blev nedstemt på et gruppemøde.

Det betød, at Messerschmidt-lejren er i mindretal i begge bestyrelser.

Men efter Martin Henriksen har forladt hovedbestyrelsen, vinder Morten Messerschmidt nu magten i hovedbestyrelsen tilbage.

Det bliver nemlig Rene Danielsson fra Bornholm, som tager Martin Henriksens plads i hovedbestyrelsen. Og han er en tæt Messerschmidt-allieret.

Martin Henriksen ankommer til Dansk Folkeparti's ekstraordinære årsmøde i Herning søndag den 23. januar 2022. (Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix) Foto: Bo Amstrup Vis mere Martin Henriksen ankommer til Dansk Folkeparti's ekstraordinære årsmøde i Herning søndag den 23. januar 2022. (Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix) Foto: Bo Amstrup

Dermed vil støtterne omkring den nykårede DF-formand få seks ud af 11 pladser i hovedbestyrelsen, hvor man afgør eksklusioner og fordeler opstillingskredsene.

I hovedbestyrelsen ses René Christensen, Tobias Weische, Jens Vornøe, Peter Kofod som Messerschmidt-støtter – foruden naturligvis DF-formanden selv.

Op til formandsvalget var DFs folketingsgruppe splittet i atomer.



Flere erfarne politikere som Marie Krarup og Hans Kristian Skibby pegede på Martin Henriksen, mens Morten Messerschmidt fik hårde ord med på vejen.

De blev begge noget overraskede, da B.T. ringede og overbragte dem nyheden om, at Martin Henriksen har forladt hovedbestyrelsen.

»Jeg forstår godt, at hvis man ikke vil sidde i hovedbestyrelsen, hvis man har det, som Martin Henriksen har det med formanden. Jeg er med på, at der er nogen, der ikke er særligt søde ved hinanden for tiden, og det står jo ham frit for at melde sig ud,« siger erhvervsordfører Hans Kristian Skibby

»Jeg vil da sige, at jeg ikke ville blive specielt overrasket, hvis Martin valgte at melde sig helt ud,« siger Hans Kristian Skibby.

Marie Krarup har umiddelbart ingen kommentar til Henriksens exit fra hovedbestyrelsen.

»Der er mange ting, der sørgelige for tiden, men det har jeg ikke nogen kommentarer til.«

B.T. har forsøgt at få en kommentar fra Martin Henriksen, men han er ikke vendt tilbage på B.T.s henvendelser.