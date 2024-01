Juleferien fik en noget anderledes afslutning for 85-årige Eva Andersen fra Randers, end hun havde forestillet sig.

Onsdag morgen satte hun sig sammen med sit barnebarn ind i bilen i Sydtyskland, hvor hun havde holdt ferie hos sin datter, for at vende snuden hjem mod det jyske.

De skiftedes til at køre. Omkring klokken 17 satte hun sit barnebarn af i Fredericia.

Herfra skulle hun så bare det sidste stykke til hjemmet i Randers.

Men her torsdag aften er hun stadig ikke nået hjem.

For onsdag ved 19-tiden blev der kortere og kortere mellem de røde baglygter fra de forankørende på motorvej E45, og til sidst stod de stille. Helt stille.

B.T. talte i telefon med Eva Andersen ved 3-tiden natten til torsdag. Her var hun som hundredvis af andre bilister fortsat fanget af snestormen på den mørke motorvej.

»Det har svinget med humøret. På et tidspunkt var jeg lidt langt nede. Jeg blev svimmel. Så luftede jeg ud. Jeg er lidt bekymret,« fortalte hun over telefonen.

Foto: Thomas Ambrosius Vis mere Foto: Thomas Ambrosius

Midt i nattemørket, og med motoren kørende i tomgang for at holde bilen varm og mobiltelefon forsynet med strøm, håbede hun, at hun snart ville være hjemme i Randers.

Men sådan blev det ikke.

Over telefonen fortæller Eva Andersen torsdag aften, at hun måtte opgive at køre til Randers, da monsterkøen på E45 endelig begyndte at løsne op.

»Jeg er ikke kommet hjem endnu. Jeg er i Risskov, for jeg måtte opgive at køre til Randers, for jeg fik at vide, at jeg godt kunne glemme at komme hjem ad Randersvej. Så nu er jeg i Risskov hos nogle gamle venner,« siger Eva Andersen.

Hun nåede først frem til Risskov klokken 12 torsdag – 19 timer efter hun satte sit barnebarn af i Fredericia.

»Jeg havde kun taget et par klemmer med i bilen, da jeg kørte fra Sydtyskland onsdag morgen – en med ost og en med lidt kød i. Jeg tog den sidste bid sidst på eftermiddagen eller først på aftenen onsdag, så det var godt at få noget mad og et bad, da jeg nåede frem til Risskov,« siger Eva Andersen og tilføjer:

»Jeg fik noget varm suppe og et stykke rugbrød. Og så har vi fået lidt te og kage her til eftermiddag. Jeg trængte sådan til lidt omsorg.«

Østjyllands Politi oplyser, at de torsdag har uddelt poser med mad og drikke til over 600 strandede bilister på blandt andet E45.

Eva Andersen, 85 år, hos sine gamle venner i Risskov. Foto: Privat foto. Vis mere Eva Andersen, 85 år, hos sine gamle venner i Risskov. Foto: Privat foto.

»Dem så jeg ikke noget til,« konstaterer Eva Andersen, som fortæller, at hun fandt sudokuer og kryds og tværs på nettet for at holde humøret oppe i de mange timer i sin lille Citroën C3.

»Og så sms’ede jeg med alle, som jeg kunne finde på. Det hjalp lidt.«

Eva Andersen håber, at hun kan køre hjem til Randers fredag.

Følg uvejret i B.T.s LIVE-blog lige her.