Har man sin pension stående i landets største pensionsselskab, PFA, kan man se tilbage på de første tre måneder af året med et smil på læben.

Pensionsafkastet i den periode lyder nemlig på 7 pct., hvis man er en typisk kunde med middel pension og med 15 år til pension, oplyser selskabet fredag middag.

Fra Nikolaj Holdt Mikkelsen, der er investeringsekspert og står bag et analysehuset med samme navn, lyder det, at de 7 pct. svarer til et typisk årligt afkast.

»7 pct. på tre måneder er hvad, man ville forvente på et år, så det er en stærk start på 2024, « siger han og tilføjer, at det er aktier, der har trukket læsset og særligt de amerikanske.

Investeringsdirektør i PFA, Kasper A. Lorenzen, glæder sig over udviklingen og kalder også starten af året for stærk:

»Jeg er rigtig glad for, at vi har fået en stærk start på 2024. Det gavner vores 1,3 mio. kunder. De gode afkast giver økonomisk tryghed til de mange danskere, som har sin opsparing i PFA.«

Om den positive udvikling fortsætter, kan ingen vide, men investeringsdirektøren ser lyst på resten af året og hæfter sig ved en stærk amerikansk økonomi med høj beskæftigelse og fortsat stigende indtjening i amerikanske selskaber.

»Vi ser lyst på den økonomiske udvikling og er derfor gået ind i året med en øget aktierisiko. Og det har betalt sig, da aktiemarkederne i kvartalet er steget til nye højder,« siger han.

PFA har mere end 1,3 mio. kunder og forvalter over 600 mia. kr.

Læs også: Særlig finte kan give flere op mod 600.000 kroner ekstra: Sådan udnytter du den

Læs også: Kvindernes pension sakker bagud: Med ét greb kan formuen øges med mere end 1,5 million kroner

Du kan spare mange penge på de løbende udgifter til din bil. Hør mere i ugens udgave af Spar Kassen.