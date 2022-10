Lyt til artiklen

Brittney Griner står til ni års fængsel.

Den amerikanske basketballstjerne har fået ni års fængsel, efter hun blev taget med cannabisolie i en lufthavn i Moskva, men hun har appelleret dommen og håber nu det bedste.

»Hun forventer ikke mirakler,« fortæller hendes forsvarere Maria Blagovolina og Aleksandr Boikov ifølge New York Times.

Tirsdag skal en domstol i den russiske hovedstad tage stilling til, om dommen skal laves om. Det sker efter et stort diplomatisk tovtrækkeri mellem Rusland og USA.

Griners forsvarere fortæller, at hun har været meget nervøs op til retsmødet, men hun vil ikke være til stede selv. I stedet kommer hun til at følge med fra detentionen, hvor hun har siddet siden februar.

»Brittney er en meget stærk person og har karakter som en mester. Hun har selvfølgelig op og nedture efter at have været adskilt fra sine kære i otte måneder,« lyder det fra advokaterne.

Hun erkendte sig skyldig i forseelesen, men fortalte ved samme lejlighed, at hun ikke havde til formål at bryde loven. Hun kaldte det et hændeligt uheld.

Siden dommen i august har hendes forsvarere forsøgt at gøre alt for at sænke straffen, som læner sig op af den maksimale strafferamme på ti år.

USA's præsident Joe Biden har tidligerre fortalt, at Rusland ditto, Vladimir Putin, ikke har rykket sig i spørgsmålet omkring sportstjernen. Han har desuden ytret, at han kun ville tale med den russiske leder, hvis det handlede om den sag. Det kunne eksempelvis være på et topmøde på Bali i næste måned.

Ifølge Griners forsvarsadvokater har hun adgang til en lille gård en gang i løbet af dagen, og ellers opholder hun sig i en lille celle, hvor hun dog har fået en længere seng, som passer til hendes 206 centimeter.