Philipp Kochheim har opsagt sin stilling som operachef på Den Jyske Opera efter syv år.

Han vil fortsat stå i spidsen for den aarhusianske opera, indtil hans kontrakt udløber ved udgangen af sæson 2023-24.

»Det har været en vidunderlig tid, og jeg vil til evig tid være stolt over, hvordan medarbejderne i det fantastiske kompagni har dedikeret alle deres talenter og ydet en stor indsats for at indfri mine visioner om, hvordan et relevant musikteater skal være – uanset om det er opera, musical eller operette, og uanset om det er standardrepertoire eller en verdenspremiere,« udtaler den 52-årige tyskfødte operachef.

Han kalder sin tid på Den Jyske Opera for 'syv fantastiske år' og fortæller, at han blandt andet vil tænke tilbage på operaens fokus på politisk opera, som 'beviser, at musikteater ikke er et støvet museum', som noget mindeværdigt. Derudover glæder han sig over, at man i hans tid har formået at tiltrække flere unge mennesker til operaen.

»I disse udfordrende tider mener jeg dog, at tiden er kommet til at lade nye ideer og en anden energi bane vejen for fremtiden for denne vigtige institution, der forsyner hele landet med musikteatrets vidunderlige værker.«

Bestyrelseslederen i Den Jyske Opera, Leif Lønsmann, respekterer operachef Philipps Kochheims beslutning, udtaler han i en pressemeddelelse.

»Philipp Kochheim har gjort en stor og vigtig indsats for Den Jyske Opera og har gennem snart syv år sat sit unikke, personlige præg på Den Jyske Opera til glæde for publikum, kunsten og det danske kulturliv,« siger han og fremhæver Philipp Kochheims evne til at introducere det danske operapublikum for oversete eller ukendte danske værker.

I den kommende sæson vil Philipp Kochheim fortsat overraske publikum med en ny opsætning af Puccinis klassiker 'Tosca' iscenesat af operalegenden José Cura, og med H.C. Andersens operaeventyr 'Ravnen' med musik af J.P.E. Hartmann samt Massenets 'Werther'.

Den Jyske Opera vil snarest muligt begynde rekruttering af en ny operachef med henblik på ansættelse i forbindelse med sæsonstart 2024-25.