Kræft i blodet, milten, hjernen, leveren og livmoderen.

Det var, hvad den australske influencer Belle Gibson tilbage i 2013 fortalte sine over 300.000 følgere, at hun led af.

Den 29-årige influencer påstod endvidere, at hun kun havde fire måneder tilbage at leve i.

Der var bare ét enkelt problem...

Nemlig at Belle Gibson overhovedet ikke var syg, men at hun blot havde fundet på den detaljerede svindelhistorie i håb om at få en masse sympati og opmærksomhed - og ikke mindst for at tjene penge.

Nu bekræfter BBC, at de er på vej med en ny dokumentar om Belle Gibson.

En dokumentar, der vil blive fortalt gennem nogle af de hundredtusindvis af følgere, der selv havde - eller stadig har - kræft, og som fulgte Belle Gibson, fordi de anså hende som et forbillede og en stor inspiration.

»Hun var mit ultimative mål,« siger en kvinde ved Kylie, som selv gik gennem et kemoforløb for lymfekræft, da hun i 2013 stiftede bekendtskab med Belle Gibson.

Tjente kassen på løgnen

»Jeg følte, at hun vidste noget, jeg ikke vidste. Jeg var ved at dø indeni og fik det dårligere efter hver eneste behandling. Jeg så forfærdelig ud. Men hun formåede at leve sit bedste liv trods sygdommen,« fortsætter hun.

Belle Gibson påstod dengang, at det var kræften i hjernen, som var ved at tage livet af hende, og at hun ifølge lægerne kun havde fire måneder tilbage at leve i.

Hun overbeviste derudover sine følgere om, at hun havde formået at kurere den uhelbredelig hjernekræft ved at spise sundt.

Influenceren gik sågar så langt, at hun blandt andet skrev flere bøger - deriblandt en kogebog med de retter, der angiveligt havde reddet hendes liv.

»Jeg gav mig selv styrken til at redde mit eget liv ved at spise sundt, have tålmodighed og være viljestærk,« skrev hun i sin bog.

Belle Gibson formåede også at opbygge et yderst succesfuldt livsstilsimperium.

I 2015 begyndte det dog at gå galt.

Her afslørede en australsk avis nemlig, at Belle Gibson ikke havde doneret en del af indkomsten fra sit bogsalg til velgørenhed, som hun ellers havde påstået over for sine følgere.

Dette fik journalister til at grave mere ned i influencerens sygdomshistorik, hvorefter den opsigtsvækkende sandhed kom frem.

Og i september 2017 faldt hammeren så.

Belle Gibson fik en bøde på hvad, der svarer til to millioner danske kroner for at have misledt sine følgere omkring støtten til velgørenhed.

Dommeren i sagen udtalte dengang, at det var muligt, at influenceren led af vrangforestillinger, og at hun reelt selv troede på, at hun var syg.

Og det er der da også noget, der tyder på.

I hvert fald medvirkede Belle Gibson i 2018 i '60 Minutes', hvor hun langt fra indrømmede sit svindelnummer, men i stedet påstod, at hun stadig var alvorlig syg.

Belle Gibson har stadig ikke betalt den bøde, hun fik tilbage i 2017, hvilket har medført, at skattemyndighederne i maj 2021 beslaglagde en lang række af hendes ejendele.

Belle Gibson er ikke den eneste kendisblogger, som har løjet sig kræftsyg.

Fie Oppenhagen Arildsen har bildt alle ind siden 2016, at hun havde kræft. Foto: YouTube // Vis mere Fie Oppenhagen Arildsen har bildt alle ind siden 2016, at hun havde kræft. Foto: YouTube //

Også danske Fie Oppenhagen blev så sent som i marts afsløret i at have løjet sig uhelbredeligt syg med livsmoderhalskræft.

Det gorde hun, fordi hendes familie stod frem i Ekstra Bladet og fortalte om løgnen, hvorefter de forklarede, at den danske influencer er psykisk syg.

»Vi er midt i en personlig- og familietragedie. Fie har nu erkendt over for sig selv og os, hendes familie, at hun ikke er eller har været diagnosticeret med cancer,« lød det fra familien i en fælles udtalelse til mediet.

Læs mere om den sag her.