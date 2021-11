Én er så hemmelig, at man ikke kan skaffe et billede af ham. En anden har produceret briller til Dronningen, og så er der ham, der var ved at gå konkurs under finanskrisen.

Mens Bestseller-ejer Anders Holch Povlsen sidder tungt på tronen som Aarhus’ rigeste, så gemmer Danmarks næststørste by på hele syv andre milliardærer. Og flere af dem har du nok aldrig hørt om før.

De syv Aarhus-milliardærer kan findes på listen over Danmarks 100 rigeste, der er lavet af Økonomisk Ugebrev.

Nr. 1. Anders Holch Povlsen, 134 mia. kr.

Med en formue på hele 134,6 milliarder kroner er Anders Holch Povlsen, der bor på godset Constantinsborg ved Brabrand, svær at slå som Aarhus’ pengemand nummer 1.

Faktisk er hans formue så stor, at han kan kalde sig Danmarks andenrigeste – kun slået af den Billund-baserede Lego-familie Kirk Kristiansen, der har en samlet formue vurderet til 323 milliarder kroner.

Nr. 2. Henrik Østenkjær Lind, 6,8 mia. kr.

Der er andre i Aarhus, der kan tælle formuen i milliarder – herunder den 46-årige Henrik Østenkjær Lind, hvis formue det seneste år er steget fra 5,5 til 6,8 milliarder.

Henrik Østenkjær Lind er en succesfuld investor, der holder meget af Aarhus. Foto: Tobias Kobborg Vis mere Henrik Østenkjær Lind er en succesfuld investor, der holder meget af Aarhus. Foto: Tobias Kobborg

Henrik Lind er født og opvokset i Aarhus, hvor han stadig bor sammen med sin kone og børn. Han har skabt sin formue på virksomheden Danske Commodities, der handlede med primært el. Han solgte virksomheden i 2018 til norske Equinor for omkring tre milliarder kroner.

Østenkjær Lind, der ynder at vinterbade på havnen i Aarhus, har også investeret i aktier, ligesom han har ejet 15-20 procent af Molslinjen, som han dog solgte i 2020. Han har desuden gjort sig bemærket ved sammen med Sallingfondene at bidrage med hver 250 millioner kroner til et nyt fodboldstadion i Aarhus.

»Jeg gør det her, fordi jeg gerne vil give noget tilbage til den by, der har været en rød tråd igennem hele mit liv,« sagde han i den forbindelse til Jyllands-Posten.

Nr. 3. Ib Nymark Hegelund, 4,7 mia. kr

Aarhus' tredjerigeste milliardær er mest kendt for at være usynlig.

Rigmanden Ib Nymark Hegelund, der boede i Risskov, men som siden 2010 har boet på et slot nær Luganosøen i Schweiz, er så ukendt en figur, at han i mange artikler bliver omtalt som ‘hemmelig’ og ‘mystisk’.

Han har aldrig medvirket i et interview, og det er umuligt at opstøve et billede af ham.

Det vides dog, at Hegelund, der er uddannet civilingeniør, skabte sin formue på virksomheden Denmark Enzymes, der producerede enzymer til fødevarer.

Han solgte virksomheden, og formuen er nu i investeringsselskabet Imbtech.

Nr. 4. Familien Lindberg, 3 mia. kr.

Familien Lindberg har skabt deres formue på briller – nærmere betegnet titaniumbriller, som Poul-Jørn Lindberg opfandt i midten af 80erne.

Brillerne med det tynde brillestel blev så populære, at Dronningen hurtigt gjorde brillen til sin favorit.

Familien Lindberg er blevet milliardærer på at producere briller. Her ses Hanne Lindberg, Poul-Jørn Lindberg samt datteren Pernille Lindberg. Foto: Bjarne Luthcke Vis mere Familien Lindberg er blevet milliardærer på at producere briller. Her ses Hanne Lindberg, Poul-Jørn Lindberg samt datteren Pernille Lindberg. Foto: Bjarne Luthcke

Poul-Jørn Lindbergs børn, Henrik og Pernille, overtog og drev familieimperiet videre, indtil de i juli solgte det til franske Kering Eyewear, der også laver briller for blandt andre Gucci, Saint Laurent og Bottega Veneta.

Nr. 5. Michael Holm, 2,9 mia. kroner

Aarhus' femterigeste er stifteren af it-virksomheden Systematic, Michael Holm, samt hans børn. Familien har det seneste år forøget formuen med næsten 50 procent fra to milliarder til 2,9 milliarder kroner.

Michael Holm voksede op i et købmandshjem i Aarhus og begyndte at læse edb ved et tilfælde.

Michael Holm voksede op i Odsherred, men har boet i Aarhus siden 1984. Foto: Ida Guldbæk Arentsen Vis mere Michael Holm voksede op i Odsherred, men har boet i Aarhus siden 1984. Foto: Ida Guldbæk Arentsen

I 1984 flyttede han til Aarhus, da han skulle arbejde tæt sammen med den danske flåde om it-løsninger, og siden er han blevet i storbyen.

Systematic blev grundlagt i 1985 og leverer blandt andet it-løsninger til forsvar, politi samt sundheds- og uddannelsessektoren. Virksomheden har i dag kunder i mere end 50 lande.

Nr. 6. Olav de Linde, 2,8 mia. kroner

Adelsmanden Olav de Linde kommer ind på 6.-pladsen. Han har haft så stor succes med sin byggevirksomhed, at hans formue nu er vurderet til 2,8 milliarder kroner.

Faktisk kunne den snart 70-årige allerede været stoppet som 30-årig, da hans formue allerede dengang var så stor, at han kunne have levet af den resten af livet, har han tidligere fortalt.

Olav de Linde er vokset op i Tilst sammen med sin tvillingbror, Mogens de Linde, der også er milliardær. De var de yngste i en børneflok på otte.

Nr. 6. Familien Tækker, 2,6 mia. kroner

Den 64-årige Jørn Tækker og hans kone Birgitte Munk ejer ejendomskoncern Tækkersminde, der blev stiftet for 23 år siden og som har hovedkontor på Dok 1 ved havnen i Aarhus.

Jørn Tækker var tæt på at gå konkurs under finanskrisen, men har nu medvind igen. Foto: Kim Haugaard Vis mere Jørn Tækker var tæt på at gå konkurs under finanskrisen, men har nu medvind igen. Foto: Kim Haugaard

Koncernen har det seneste år oplevet en formuestigning fra 2 milliarder kroner til 2,6 milliarder kroner.

Og det er opsigtsvækkende, da Tækker under finanskrisen havde opbygget en så stor ejendomsportefølje og blev så hårdt ramt, at han var ved at gå konkurs.

Siden har familien Tækker atter fået økonomisk medvind, og Tækker Group står blandt andet bag flere udviklingsprojekter – herunder den nye bydel i det nordlige Aarhus.

Når han ikke har gang i ejendomsprojektet, kan man måske møde Jørn Tækker på en løbetur eller i kulturlivet, da han har en stor lidenskab for maratonløb og kultur.

Nr. 8. Mogens de Linde, 2,5 mia. kroner

Mogens de Linde, der bor på en gård på Djursland, har været en stor entreprenør i Aarhus i mange år og har skabt sin formue på ejendomsinvesteringer.

Familiens rødder går tilbage til den adelige de Linde-slægt, og en ny de Linde er allerede klar til at føre stafetten videre

Mogens de Lindes søn Kristoffer har allerede sit eget ejendomsselskab.