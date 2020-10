Onsdag kom det pludselig frem på P3, at Thor Farlov fra Citybois er gået solo.

Den 21-årige ene halvdel af den populære popduo, der fik sit gennembrud i 'X Factor' tilbage i 2015, har ifølge radiovært Pelle Peter Jencel det seneste halve års tid lavet ny musik med produceren Jens Ole McCoy fra gruppen Ukendt Kunstner, og torsdag udkom så Thor Farlovs første single med den pudsige titel 'Alene'.

Straks begyndte fans på Instagram at spekulere i, om Citybois, der er en af de eneste 'X Factor'-deltagere igennem tiden, der har kunnet fastholde en karriere, mon er gået i opløsning.

B.T. kunne ved hjælp af virksomhedsportalen Ownr derudover torsdag konstatere, at Thor Farlov og hans Citybois-makker Anthon Edwards forleden begge er trådt ud af deres fælles selskab Bois I/S.

Citybois udgav i foråret det storhittende album 'Bois Forever', så selv om de allerede i 2018 luftede tankerne om en dag at lave musik hver for sig, kunne timingen måske også virke en smule underlig, skønt der sjovt nok har været underligt stille omkring Citybois det seneste stykke tid.

Men Citybois er ikke gået i opløsning, slår Thor Farlov torsdag fast, da han endelig giver lyd fra sig i P3 i vært Pelle Peter Jencels eftermiddagsprogram:

»Bois vil altid være bois. Vi har lige lavet en plade, der hedder 'Bois for evigt'. Så nej, vi er ikke gået i opløsning, lige nu prøver vi bare noget andet. Det her har jeg arbejdet på i et stykke tid, og det er bare mega spændende at prøve noget andet.«

I 2018 sagde Citybois da også i et interview med B.T. om eventuelle solo-planer:

»Vi har ikke tanker om at gå solo. Altså, sådan for evigt, men vi har da tanker om at lave musik hver for sig på et tidspunkt,« lød det fra Anthon Edwards.

»Der kom en Anthon-single dér, en Thor-single dér. Det vil jeg ikke afvise,« tilføjede Thor Farlov.

Anthon Edwards har endnu ikke meldt noget ud omkring situationen, men har på sin Instagram-profil valgt at gøre reklame for Thor Farlovs nye single, så der er umiddelbart ikke tegn på dårlig stemning.