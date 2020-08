Én koncert.

Det var så mange - eller få - koncerter, som The Minds of 99 skulle have spillet i år, og nu er koncerten så blevet aflyst.

Det oplyser det populære rockband i en pressemeddelelse.

Koncerten skulle have fundet sted 12. september i Telia Parken, og det er - selvfølgelig, fristes man til at skrive - coronapandemien, som er årsag til aflysningen.

I pressemeddelelsen oplyser bandet, at de har afventet en udmelding fra regeringen, men at det med aflysningen af genåbningens fase 4 ikke vil være muligt at gennemføre koncerten.

»Det har været nogle følelsesmæssigt virkelig hårde måneder. Vi ville så gerne have gennemført denne her koncert - også på en anderledes og sundhedsmæssig forsvarlig måde under corona,« lyder det fra The Minds of 99.

»Det var vi klar til, og der blev arbejdet benhårdt på det bag kulissen. Altså vi stod indtil i sidste uge i øvelokalet for at gøre os klar,« fortsætter de.

Rockgruppen beklager endvidere, at de ikke har været klarere i meldingen over for deres fans.

»Det værste har næsten været, at vi ikke har kunnet sige noget til vores fans, da koncerten har ligget i statens hænder, og vi har kunne komme til at påvirke det negativt ved at kommunikere udenom. Det har vi virkelig været kede af, og vi håber de kan tilgive os.«

Koncerten i Danmarks nationalstadion var ellers udsolgt og havde solgt hele 48.000 billetter, da coronvirussen for alvor gjorde sit indtog i landet i foråret.

The Minds of 99 siger i pressemeddelelsen, at de har planer om at udføre koncerten 11. september til næste år.

Folk, der har billet til den nu aflyste koncert, vil modtage en mail direkte fra Ticketmaster, hvor de vil få mulighed for at ombytte deres nuværende billet til en ny billet til datoen i 2021. Har man ikke mulighed for at deltage, kan man få sine penge retur.

Billetsalget til den nye koncert i Telia Parken 11. september 2021 starter fredag 2. oktober kl. 10.00 via livenation.dk og ticketmaster.dk.