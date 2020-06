Efter det brutale skuddrab på den 31-årige A. fra Egeparken i Odense-bydelen Vollsmose sent onsdag aften har naboerne og folk i området måttet trækkes gennem et par døgn med både sorg og frustration.

Sorg over at have mistet en ung mand, som ifølge alle de beboere, B.T. har talt med, intet har at gøre med den aktuelle bandekonflikt i og omkring landets tredjestørste by.

Og frustration over en så hensynsløs brutalitet, som gerningsmanden eller -mændene har udvist lige ud for helt almindelige borgeres hjem.

Hvilket altså har kostet 31-årige A. livet.

Politiet var massivt til stede dagen efter det brutale skuddrab i Egeparken i Odense-bydelsen Vollsmose. I går var dagen derpå, hvor der blev holdt mindehøjtidelig over den 31-årige mand, som blev dræbt med skud gennem sideruden på sin bil på p-pladsen lige foran opgangen til sin lejlighed.Foto: Jens Anton Havskov Vis mere Politiet var massivt til stede dagen efter det brutale skuddrab i Egeparken i Odense-bydelsen Vollsmose. I går var dagen derpå, hvor der blev holdt mindehøjtidelig over den 31-årige mand, som blev dræbt med skud gennem sideruden på sin bil på p-pladsen lige foran opgangen til sin lejlighed.Foto: Jens Anton Havskov

»Det er meget trist. Dybt tragisk. Jeg håber virkelig, politiet finder de skyldige,« siger Abdinoor Adam Hassan, som er beboerformand i Egeparken-afdelingen og byrådsmedlem i Odense for Socialdemokratiet.

»Han var sådan en, der altid smilede og var meget venlig og hjælpsom,« fortæller beboerformanden, som fra sin egen lejlighed hørte de høje smæld af 10-15 hurtigt affyrede skud, der skulle vise sig at have dræbt hans ven og bekendte.

Både beboerformanden og skudofferet har somalisk baggrund, og derfor kender Abdinoor Adam Hassan også en del af den dræbtes familie, som bor i Fyrreparken, der ligger få hundrede meter fra Egeparken.

Han omtaler den nu dræbte som et eksempel på en god og lovlydig borger, som bare passede sig selv og sit arbejde i Coops nonfood-centrallager i Hjallese og ikke lå andre til last. Samme positive indtryk lyder også fra den 31-åriges arbejdsgiver:

Den 31-årige mand blev dræbt natten til torsdag ikke langt fra sin hoveddør. Vis mere Den 31-årige mand blev dræbt natten til torsdag ikke langt fra sin hoveddør.

»Jeg kan bekræfte, at han arbejdede her hos os. Og vi var glade for ham,« siger Michael Hellegaard, distributionsleder i Coop.

B.T. har talt med en række beboere, som bor enten i samme opgang som den dræbte eller i opgangene tæt ved. Her lyder det samstemmende, at han var et menneske, alle holdt af.

»Han havde altid et smil på læben,« fortæller Khalid, som sammen med sin familie har boet dør om dør med nu afdøde i en årrække.

»Han har boet i lejligheden oppe på 3. sal i 13 år. Han har boet alene lige siden og har ingen børn. Hans forældre og søskende bor i USA,« siger Khalid, som fredag eftermiddag sammen med mange andre deltog i en mindehøjtidelighed for den dræbte.

»Det er for tæt på det her. Jeg synes, det er forfærdeligt. Vi tænker meget på de børn, der går herude. Jeg er ude at lufte hund midt om natten. Næste gang kan det være, at jeg er en af de uskyldige, der bliver ramt,« siger 41-årige Janni Filstrup, som bor tæt på gerningsstedet i Egeparken i Vollsmose. Foto: Jens Anton Havskov Vis mere »Det er for tæt på det her. Jeg synes, det er forfærdeligt. Vi tænker meget på de børn, der går herude. Jeg er ude at lufte hund midt om natten. Næste gang kan det være, at jeg er en af de uskyldige, der bliver ramt,« siger 41-årige Janni Filstrup, som bor tæt på gerningsstedet i Egeparken i Vollsmose. Foto: Jens Anton Havskov

Den fandt sted på selve gerningsstedet på parkeringspladsen ud for Egeparken 150, hvor den 31-årige mand kort før midnat netop var kommet hjem efter at have været i moskéen.

Endnu ukendte gerningsmænd affyrede de dræbende skud gennem sideruden på offerets bil, inden han var nået at stige ud. Der blev også affyret flere skud mod en anden og ligeledes 31-årig mand. Han blev ramt i maven og er alvorligt såret.

Johnny Schou, politiinspektør ved Fyns Politi, bekræfter, at den overlevende mand har forbindelse til den verserende bandekonflikt i Odense.

»Vi vurderer, at den sårede har personlige relationer til den aktuelle konflikt. Præcis hvordan og hvad vi bygger det på, kan jeg ikke komme nærmere ind på af hensyn til efterforskningen,« siger Johnny Schou om manden, som ifølge B.T.s oplysninger har palæstinensisk baggrund.

Fra venstre Fyns Politis chefpolitiinspektør Lars Bræmhøj, politidirektør Arne Gram og Odenses borgmester Peter Rahbæk Juel ved pressemødet dagen efter skuddrabet. Foto: Jens Anton Havskov Vis mere Fra venstre Fyns Politis chefpolitiinspektør Lars Bræmhøj, politidirektør Arne Gram og Odenses borgmester Peter Rahbæk Juel ved pressemødet dagen efter skuddrabet. Foto: Jens Anton Havskov

Fyns Politi arbejder på højtryk for at få afklaret, hvorvidt den 31-årige mand, der mistede livet, på nogen måde har relationer til nogen af de involverede parter i den verserende strid i Odense.

»Det er en rigtig vanskelig situation, og vi ville hellere end gerne kunne sige, at det kan vi melde noget ud om nu. Men vi kan kun gå ud med verificerede oplysninger – vi skal med andre ord have undersøgt alle spor, inden vi kan sige noget om den dræbtes eventuelle relation til sagen. Det håber vi på forståelse for. Jeg kan til gengæld love, at vi gør alt, hvad vi kan for at kunne give et svar så hurtigt, som det er muligt,« siger Johnny Schou, som opfordrer eventuelle vidner til at henvende sig til politiet.

Siden torsdag har der foruden den allerede gældende visitationszone været indført skærpet strafzone i en del af Vollsmose. Inden for den kan straffen for visse kriminalitetstyper blive fordoblet.

Siden der i sidste uge blev indført visitationszone, har Fyns Politi konfiskeret fire knive, fem peberspray samt to ældre skydevåben med forlader fra i alt 69 personer.