Tårerne trillede, og snøft var umulige at holde tilbage på tilhørerrækkerne, da anklageren mandag formiddag viste et sammenklip af videoer i Københavns Byrets sal 27.

Forinden havde han advaret om de voldsomme billeder. Billeder, der viser, hvordan en 45-årig cyklist i december sidste år blev kørt ned af en hvid bil.

»Der er enighed mellem forsvarer og mig om, at tiltaltes handlinger har ført til cyklistens død,« konstaterede anklageren i sin forelæggelse.

Det helt store spørgsmål, som nævningetinget skal tage stilling til, lyder:

Var det et uheld? Eller var det overlagt drab?

Anklageren mener at kunne bevise, at den 30-årige med vilje påkørte den 45-årige cyklist. At der var såkaldt forsæt.

»Ved vurderingen af forsæt skal vi bevæge os ind i gerningsmandens hoved og finde ud af, hvad hans tanker har været, da han kørte cyklisten ned,« lød det fra anklageren, der fremlagde, hvordan de i alt fire retsdage vil forløbe.

Den tiltalte nægter sig skyldig i drab.

Adskillige var mødt op for at tage afsked med den 45-årige. Foto: Privat.

Men han erkender langt hen ad vejen, hvad der konkret skete den decemberdag sidste år. Det, som videoovervågning har dokumenteret.

Selv sad han roligt og kiggede ned på skærmen foran sig, da den voldsomme video blev afspillet.

I videoen ser man den 45-årige hjule afsted på sin hvide cykel, da han nærmer sig en hvid bil.

En form for uoverensstemmelse opstår, fremgår det på videoen. Men det, der konkret sker, foregår udenfor kameraets vinkel.

Det næste, man ser, er, at cyklisten kører videre. Og snart efter følger bilen. Den krydser vejbanen og kører direkte op i cyklisten bagfra.

I anklageskriftet lyder det, at påkørslen skete med 56 kilometer i timen.

Selve hændelsesforløbet erkender den 30-årige. Han erkender også, at det er hans skyld, at den 45-årige cyklist ikke er her længere.

»Vi er sådan set ikke uenige på ret mange punkter. Der, hvor vi er uenige, er om, hvordan denne sag juridisk skal behandles,« lød det fra forsvarer Dannie Richter, da han tog ordet efter anklagerens forelæggelse.

»Denne sag er ikke helt almindelig. Ikke helt almindelig, fordi den har beseglet to skæbner. Der er to personer, der har tabt,« sagde han videre.

I løbet af mandag skal den tiltalte afgive forklaring.

Derudover er der indkaldt fem vidner, der alle så, hvad der skete i det københavnske lyskryds ved Sølvgade og Østre Voldgade 14. december sidste år.