Et større færdselsuheld er fundet sted på Thisted Landevej ved Birkelse.

Her er fire biler kørt sammen.

Ambulance og politi er på stedet. Det skriver Nordjyllands Politi på Twitter.

Uheldet betyder, at Thisted Landevej er spærret, mens der arbejdes.

I stedet opfordres bilister til at køre via selve Birkelse by og Ryå, skrives det.

Endnu står det ikke klart, om der er personer, som er kommet til skade i uheldet.

Ej heller står det klart, hvad der forårsagede uheldet mellem de fire biler.

B.T. følger sagen.