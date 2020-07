Sydsjælland og Lolland-Falsters politi er mandag aften til stede på en gård på Nyord nord for Møn.

Her undersøger man stedet, efter en brand omkring kort før klokken 18 brød ud og hastigt spredte sig.

Brandvæsen er desuden til stede for at sikre, at branden ikke starter igen.

B.T.s mand på stedet fortalte tidligere på aftenen, at branden var startet i en lade, hvorefter den havde spredt sig til beboelser.

Både politi, beredskab og lokale kæmpede for at slukke branden, som man var blevet alarmeret om klokken 17.46.

Et hav af udrykningskøretøjer kom løbende til, og politiet opfordrede trafikanter i området om at give plads.

Omkring klokken 21 er branden så meget under kontrol, at flere køretøjer fra både brandvæsnet og Beredskabsstyrelsen har forladt området.

Der er ingen meldinger om tilskadekomne.