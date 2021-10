En hel ejendom måtte tirsdag aften evakueres, da der udbrød brand i en lejlighed på Helgolandsgade i Aalborg Vestby.

Branden opstod i køkkenet i en lejlighed på fjerde sal, hvor en mandlig beboer var hjemme.

»Det var en meget voldsom brand. Den var startet i køkkenet og var ved at brede sig til tagrummet, men det lykkedes os at få den under kontrol, inden det for alvor tog fart,« fortæller indsatsleder ved Nordjyllands Beredskab, Jakob Schmidt.

Beredskabet var afsted med syv mand, og de måtte sparke døren ind til lejligheden, hvorefter to røgdykkere kravlede ind for at lokalisere brandens udspring.

»Da de nåede frem til køkkenet begynder de så slukningsarbejdet. Vi måtte bruge en hel del vand til at få styr på ilden, men køkkenet er helt udbrændt,« siger indsatslederen.

Mens brandvæsnet kæmpede med flammerne var Nordjyllands Politi i gang med at få alle beboere ud af ejendommen.

»Det gik gnidningsfrit, de var på vej ud, da vi kom. Så vi hjalp dem lidt på vej,« fortæller vagtchef ved Nordjyllands Politi, Jess Falberg.

Beboeren i den brændende lejlighed måtte efterfølgende køres på hospitalet.

»Der var som sådan ikke noget i vejen med ham, andet end at han har fået noget røg, så han er kørt til tjek på sygehuset,« siger Jess Falberg.

I forbindelse med slukningsarbejdet har lejligheden under den brændende lejlighed fået en del vandskader. Så meget at beboeren må genhuses.

Brandårsagen er endnu ikke helt slået fast, men ifølge Jess Falberg tyder det på, at det er i forbindelse med noget madlavning, at branden er opstået.

»Hvis det er tilfældet, så ender det nok med en sigtelse for overtrædelse af beredskabsloven,« vurderer vagtchefen.

En sådan overtrædelse resulterer i en bøde.