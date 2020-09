En helt almindelig dag i september sidste år gik en vicevært som sædvanlig ind i en lejlighedsopgang i Viby ved Aarhus.

Her opdagede han en bunke reklamer i en indkøbskurv. Viceværten flyttede kurven ind i et aflåst depotrum.

Som den omhyggelige og samvittighedsfulde vicevært han var, fotograferede han reklamerne inden, så han senere kunne orientere beboerne om, at de altså ikke skulle efterlade affald i opgangen.

Nogle uger senere ryddede en anden vicevært op i depotrummet, og mellem reklamerne fandt han et oversavet og skarpladt haglgevær.

Oversavet jagtgevær. Foto: BAX LINDHARDT Vis mere Oversavet jagtgevær. Foto: BAX LINDHARDT

Da viceværten og politiet kiggede nærmere på billederne af indkøbskurven, kunne de under reklamerne se skydevåbnet, der altså allerede i september var efterladt i opgangen.

Nu et år senere er en 21-årig mand dømt for at have besiddet og efterladt det skarpladte våben i en beboelsesejendommen.

Ved Retten i Aarhus blev den 21-årige idømt to et halvt års ubetinget fængsel, oplyser Østjyllands Politi.

Ud over fængselsstraffen blev den 21-årige idømt et opholdsforbud, så han i tre år - efter han har afsonet sin dom - ikke må opholde sig i postnumrene Viby og Højbjerg.

Retten i Aarhus. Foto: Henning Bagger Vis mere Retten i Aarhus. Foto: Henning Bagger

Anklager Cathrine Brunsgaard er godt tilfreds med sagens udfald.

»Det var under sagen anklagemyndighedens påstand, at den 21-årige er tilknyttet en bandegruppering, og at besiddelsen af våbnet skete som led i hans tilknytning til gruppen. Den tiltalte nægtede begge dele. Jeg er tilfreds med, at retten fandt begge dele bevist og idømte den 21-årige en længere fængselsstraf og et opholdsforbud,« siger hun.

Manden blev ikke dømt efter bandekonflik-paragraffen, der kan udløse dobbelt-straf, da sagen ikke drejede sig om en igangværende bandekonflikt, fortæller Cathrine Brunsgaard til B.T.

Politiet fandt frem til den 21-årige, da der blev fundet dna-spor på aftrækkeren.

Der var dog ikke noget match på dna-profilen i første omgang, siger Cathrine Brunsgaard.

»Det fik vi først i foråret i år, da den 21-årige i en anden sag kom ind på politigården og fik taget dna.«

Og så klappede fælden. Dna-sporet viste sig at matche med profilen på den 21-årige mand, der har familie, som bor tæt på opgangen i Viby.

Den 21-årige har anket dommen.