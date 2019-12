Den hollandske fodboldspiller Bernio Verhagen, der mandag fik forlænget sin varetægtsfængsling, er stukket af.

Den varetægtsfængslede og voldssigtede fodboldspiller Bernio Verhagen er mandag stukket af fra politiet.

Det skriver Midt- og Vestjyllands Politi på Twitter.

Hollandske Verhagen, der i november var på kontrakt i fodboldklubben Viborg FF, fik tidligere mandag forlænget sin varetægtsfængsling.

Men klokken 13.45 stak Verhagen af fra politiet i forbindelse med transport i Holstebro.

Den nye sigtelse, som mandag blev rettet mod 25-årige Verhagen, handler om vold mod ekskæresten fra 22. oktober til 13. november.

Ifølge sigtelsen har Verhagen gentagne gange slået sin 21-årige kæreste under et ophold på Palads Hotel i Viborg samt i en lejlighed i domkirkebyen.

Han skal ifølge sigtelsen også have "kastet rundt" med hende og skubbet hende hårdt op mod en væg. Det har ifølge en lægelig undersøgelse af kvinden medført omkring 40 blå mærker på ekskærestens krop.

For tre uger siden blev Verhagen varetægtsfængslet efter tumult i en kiosk i Viborg. Her franarrede han ifølge sigtelsen penge og pas fra sin chilenske ekskæreste, mens han skubbede og tvang hende på gulvet.

Verhagen har siden starten af november været centrum for en bizar sag.

5. november meddelte Viborg FF, at klubben havde skrevet kontrakt med den hollandske offensivspiller Bernio Verhagen.

Siden kom der dog blandt andet historier frem om, at Verhagen angiveligt havde været voldelig over for sin kæreste.

26. november opsagde Viborg kontrakten, og samme dag blev han anholdt i forbindelse med tumult i en kiosk på Banegårdspladsen i Viborg.

/ritzau/