En 29-årig mand blev torsdag ved Retten i Randers idømt ni måneders ubetinget fængsel for vanvidskørsel på Djursland i november sidste år, oplyser Østjyllands Politi.

Episoden fandt sted fredag den 11. november, hvor en patruljevogn gerne ville standse den 29-årig mand, som kørte i en Skoda Octavia, ved Glesborg på Djursland.

Men i stedet for at køre ind til siden som anmodet, satte manden farten op og kørte med op over 100 km/t inden for byzonen. Manden kørte desuden på både cykelstier og fortov undervejs i eftersættelsen.

Da politiet i Ørum forsøgte at afskære den 29-årige mand vejen, bakkede han ind i patruljevognen. En betjent pådrog sig dermed skader på benet.

Efterfølgende afgav politiet skud mod bilen for at få den stoppet, uden at nogen personer blev ramt.

Det lykkedes i sidste ende for politiet at bringe mandens bil til standsning og anholde ham, hvorefter det viste sig, at han tidligere havde fået frakendt sit kørekort.

Manden har siddet varetægtsfængslet lige siden, og han blev torsdag idømt ni måneders ubetinget fængsel 'for at have bragt andre menneskers liv og førlighed i fare'.

Derudover blev han dømt for at have angrebet betjenten, da han bakkede ind i patruljevognen.

»Den 29-årige kørte ved højlys dag op over fortov og cykelstier og tæt forbi skoler og institutioner med alt for høj fart, og derudover påkørte han også bevidst en af politiets biler. Det er jo ekstrem farlig kørsel og et held, at der ikke kom flere til skade,« siger anklagerfuldmægtig Mads Fransen i en pressemeddelelse.

»Jeg er tilfreds med, at retten var enig med anklagemyndigheden i, at der var beviser for vanvidskørsel, og at der var tale om så groft et tilfælde, at det kostede en længere ubetinget fængselsstraf,« tilføjer han.



Den 29-årige mand nægtede sig skyldig, men modtog dommen.