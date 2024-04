Med slag og spark i hovedet og på kroppen samt strangulering med et antennekabel og utallige stik og snit dræbte en i dag 54-årig mand for årtier siden den 23-årige sexarbejder Hanne With.

Det er i hvert fald, hvad der fremgår af sagens anklageskrift, som B.T. har fået aktindsigt i.

Den 54-årige slagter fra Randers nægter sig skyldig i det brutale drab, der fandt sted nytårsnat 1990.

Han blev i formiddagstimerne 6. februar anholdt og sigtet i den 34 år gamle sag, efter politiet havde fået et gennembrud på baggrund af et nyt dna-værktøj.

Ved det efterfølgende grundlovsforhør fastslog han igen og igen, at han ikke kendte Hanne With og aldrig havde mødt hende.

Alligevel vurderede en dommer ved Københavns Byret, at der var bestyrket mistanke om, at han havde gjort sig skyldig i den rejste sigtelse.

En sigtelse, som det anklageskrift, der nu ligger klar, læner sig op ad.

I anklageskriftet lyder det, at drabet fandt sted 1. januar 1990 mellem klokken 01.00 og 02.40 i en lejlighed i Fensmarksgade på Nørrebro.

Denne nat skal den 54-årige foruden slag, spark og kvælning have stukket og snittet den 23-årige kvinde talrige gange med både en saks, en skruetrækker og en kniv.

Retsmedicinere fandt efterfølgende skader flere steder på kvinden. På kæben og halsen samt i nakken og brystregionen.

Blandt andet konstaterede man et 14 cm langt snit på hendes hals.

I kølvandet på drabet blev lejligheden på Fensmarksgade gennemgået med en tættekam, og her fandt man foruden dna-spor fra den formodede gerningsmand på antennekablet også spor på den 23-årige kvindes blå cowboybukser.

Her var der ved bukselommerne flere steder afsat dna.

Det var dog først, da man i slutningen af 2023 med et nyt værktøj besluttede at sammenligne denne dna-profil med dem i politiets register, der skete et gennembrud.

Her fandt man ikke et direkte. I stedet dukkede en nært beslægtet profil op.

Den 54-åriges søns.

Sønnen blev i 2018 sigtet for at have blufærdighedskrænket en kvinde, og da netop den lovovertrædelse har en strafferamme på op til to år, tog politiet et mundskrab, der sikrede den unge mand en plads i politiets dna-register.

Et register, der indeholder dna fra personer, der er blevet sigtet for en forbrydelse, der kan give over 18 måneders fængsel.

Yderligere efterforskning ledte til, at politiet i formiddagstimerne 6. februar kunne skride til anholdelse af den nu tiltalte på hans arbejdsplads i Østjylland.

Inden dagen var omme, konkluderede Retsgenetisk Afdeling på Retsmedicinsk Institut, at dna-profilen fra bukserne med meget stor sandsynlighed er identisk med den 54-åriges.

Noget, som dommeren ved grundlovsforhøret lagde vægt på, at der blev truffet beslutning om varetægtsfængsling på baggrund af bestyrket mistanke.

Netop derfor kommer tiltalen ikke bag på den tiltaltes forsvarsadvokat, Mette Grith Stage.

»Det er selvfølgelig vigtigt at understrege, at han ikke er dømt endnu, og at han fortsat nægter sig skyldig.«

»Og så er der jo også et stykke vej fra bestyrket mistanke, til at det er hævet over enhver tvivl, at man er skyldig,« fastslog hun i sidste uge overfor B.T.

