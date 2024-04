»Jeg kan ikke sige så meget andet, end at jeg ikke er voldsomt overrasket.«

Det er den umiddelbare reaktion fra forsvarsadvokat Mette Grith Stage, hvis 54-årige randrusianske klient tirsdag er blevet tiltalt for det 34 år gamle drab på Hanne With.

Han blev i starten af februar anholdt, sigtet og til sidst varetægtsfængslet for det brutale knivoverfald, der nytårsnat 1990 kostede den 23-årige sexarbejder fra Nørrebro livet.

Ved grundlovsforhøret vurderede dommeren, at der var særligt bestyrket mistanke mod den 54-årige slagter fra Randers. Og netop derfor kommer tiltalen ikke bag på Mette Grith Stage.

»Det er selvfølgelig vigtigt at understrege, at han ikke er dømt endnu, og at han fortsat nægter sig skyldig.«

»Og så er der jo også et stykke vej fra bestyrket mistanke, til at det er hævet over enhver tvivl, at man er skyldig,« fastslår hun.

Den fremtrædende forsvarsadvokat var ikke selv med i retten, da hendes klient 7. februar blev fremstillet i grundlovsforhør efter at være blevet anholdt dagen forinden.

På daværende tidspunkt havde han nemlig en anden forsvarer.

Læs også Hanne With kæmpede hele livet: 'Hun fandt sig ikke i noget'

Det var dna-spor, der havde ført politiet på sporet af ham, og selvsamme dna-spor kom da også til at spille en stor rolle under grundlovsforhøret.

Her kunne specialanklager Søren Harbo fra Københavns Politi nemlig fremlægge retstekniske undersøgelser, der fastslog, at det med allerhøjeste sandsynlighed var den 54-åriges dna, der var fundet på den 23-åriges cowboybukser efter drabet.

Dette på trods af, at den 54-årige igen og igen under sin forklaring fastslog, at han aldrig havde hørt om Hanne With – og da slet ikke mødt hende.

Dna-sporene samt slagterens færden på gerningstidspunktet medvirkede til, at sagens dommer besluttede at varetægtsfængsle ham i fire uger.

Og inden de fire uger var gået, var Mette Grith Stage altså kommet på banen.

»Det var tætte familiemedlemmer, som var interesseret i at hjælpe ham med at finde det, som de tænker, kunne være en god advokat,« fortalte Mette Grith Stage således i B.T.-podcasten 'Q&Co' 23. februar.

Her ville hun ikke oplyse, hvilket familiemedlem der havde rakt ud til hende, men hun fortalte, at hun da havde været officielt beskikket som forsvarer for manden i præcis en uge, og at de også havde talt sammen kort.

Siden skiftet af forsvarer har den 54-årige frivilligt ladet sin fængsling forlænge.

Hør mere om Hanne With-sagen og dna-værktøjet, der har ført til gennembrud, i 'På fersk gerning' her, eller hvor du plejer at høre podcast.