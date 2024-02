Det var den nære familie til den 53-årige drabssigtede mand, der kontaktede Mette Grith Stage for lidt over en uge siden for at få hjælp.

De ville gerne have, at hun skulle forsvare den mand, der i dag er sigtet for det 34-årige gamle drab på Hanne With.

Det fortæller den erfarne advokat i B.T.-podcasten 'Q&CO'.

»Det var tætte familiemedlemmer, som var interesseret i at hjælpe ham med at finde det, som de tænker kunne være en god advokat,« siger Mette Grith Stage.

Hun vil ikke oplyse, hvilket familiemedlem det var, der rakte ud til hende. Men hun fortæller, at hun for præcis en uge siden officielt blev beskikket for den 53-årige mand.

Hun har snakket kort med manden, der er sigtet for at have slået Hanne With ihjel 1. januar 1990.

»Vi drøftede kort sagen, og jeg kan fortælle, at han nægter sig skyldig,« siger forsvarsadvokaten.

Det gjorde den 53-årige mand også, da han blev fremstillet i et grundlovsforhør i Københavns Byret 7. februar.

Ifølge Københavns Politi blev den 23-årige kvinde slået ihjel i sin lejlighed på Nørrebro nytårsnat, efter hun havde taget en taxi med den drabssigtede fra Vesterbro.

Det fremgår af sigtelsen, at han skulle have slået, sparket, stukket og snittet Hanne With talrige gange med en skruetrækker og en kniv.

Da hun blev fundet i lejligheden, havde hun blandt andet fået skåret halsen op med et 14 centimeter langt snit. Dødsårsagen skulle enten have været snittet eller ved kvælning.

Skal mødes

Mette Grith Stage har nu modtaget sagens omfangsrige sagsmateriale.

»Jeg er i gang med at sætte mig ind i alle sagsakterne,« lyder det.

Når det er gjort, skal hun mødes med sin nye klient for at diskutere sagens videre forløb.

Mette Grith Stage har gennem årene været forsvarer i flere store højprofilerede retssager, senest for Thomas Thomsen, der blev idømt forvaring for drabet på Mia Skadhauge Stevn.

Under retssagen ved Retten i Aalborg modtog Mette Grith Stage trusler og utallige hadske beskeder. Men det bekymrer ikke advokaten i denne sag.

»Jeg synes umiddelbart ud fra det, som jeg har læst i medierne om sagen, så virker det som en sag, som er noget speciel og ud fra et fagligt synspunkt, så syntes jeg da også, det lyder interessant det her med, at det pludselig er et dna-hit, der er bonger op efter så mange år og denne her udvikling, som dna er gået igennem. Derfor tænker jeg, at det er en sag, som jeg gerne vil påtage mig,« siger hun.

Fældet af søns dna

6. februar anholdte Københavns Politi den 53-årige mand på hans arbejdsplads, et slagteri i Nordjylland.

Her tog politiet straks et såkaldt mundskrab på manden, da man skulle bruge hans dna.

Det var dna-efterforskning, der havde vist, at blod fra Hanne Withs bukser sandsynligvis stammede fra et nært familiemedlem til den 53-årige.

En ny metode kaldet slægtskabssøgning har åbnet for, at politiet kan søge i egne dna-registre. Og den søgning gav pote.

Man fandt en dna-profil, som matchede sporene fra gerningsstedet. Forskernes beregninger viste, at det er 100.000 gange mere sandsynligt, at dna-sporene stammer fra den biologiske far til personen i registret end fra en anden tilfældig dansker.

Personen i registret er søn til den 53-årige nu anholdte mand.

Sønnen blev i 2018 sigtet for at have blufærdighedskrænket en kvinde til en fest ved blandt andet at have kysset hende, viser dombogen fra sagen, som B.T. har fået aktindsigt i.

Blufærdighedskrænkelse har en strafferamme på op til to år, hvilket giver politiet lov til at tage et mundskrab.

Det sikrede, at den unge mands dna i politiets registre. Et register, der indeholder dna fra personer, der er blevet sigtet for en forbrydelse, der kan give over 18 måneders fængsel.

Den 53-årige blev varetægtsfængslet i 27 dage frem til 5. marts. Her vil Mette Grith Stage tage plads ved siden af sin klient i Københavns Byret første gang, når det skal afgøres om varetægtsfængslingen skal forlænges.

