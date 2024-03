Retsgenetisk slægtskabssøgning førte til anholdelse i gammel drabssag. Nu er han fængslet.

En 53-årig mand er onsdag blevet varetægtsfængslet, sigtet for nytårsnat 1990 at have dræbt 23-årige Hanne With i hendes lejlighed i København.

Afgørelsen om fængsling er truffet efter et knap seks timer langt retsmøde i Københavns Byret.

Dommeren vurderede, at anklagemyndighedens samlede bevismateriale er så stærkt, at det tilsammen udgør en såkaldt særlig bestyrket mistanke om, at den 53-årige begik drabet.

- Uanset at det er mere end 34 år siden, at Hanne With blev dræbt, så tilsiger hensynet til retshåndhævelsen, at der sker varetægtsfængsling, lød det i dommerens begrundelse.

Den 53-årige mand blev anholdt på sin arbejdsplads i Randers tirsdag formiddag og sigtet for drabet på den 23-årige prostituerede Hanne With. Han nægter sig skyldig.

23-årige Hanne With og hendes kæreste var taget ind til byen i København nytårsaften 1989. Inden da havde Hanne With ligget i sengen og set tv-serien "Falcon Crest".

Inde i byen - på Hovedbanegården - mødte de en bekendt og nogle af hendes venner. Kvinderne besluttede sig for at tage noget narko - med sprøjte - og efterfølgende ville Hanne With tjene nogle penge ved at sælge sex.

Alt dette har hendes kæreste fortalt til politiet i de afhøringer, som fandt sted kort efter drabet.

Politiet afhørte også dengang flere taxachauffører. En har fortalt, hvordan han i en sidegade til Strøget samlede en ung mand op. Manden ønskede at finde "en luder", som der står i det 34 år gamle politirapporter, og chaufføren kørte forbi Sønder Boulevard på Vesterbro i København.

Her samlede de en kvinde - formentlig Hanne With - op. Kvinden og taxakunden blev kørt til Fensmarkgade, hvor Hanne With boede. En anden chauffør samlede senere en ung mand op nærved. Han blev kørt til Valby Station.

Senere på natten kom Hanne Withs kæreste hjem. Han fandt sin samlever liggende i en blodpøl på gulvet.

Halsen var skåret over. Hun var blevet stukket med en stjerneskruetrækker og en savtakket kniv, og så var hun blevet kvalt - formentlig stranguleret, lød konklusionen i obduktionserklæringen

Politiets indledende efterforskning førte aldrig til et gennembrud. Men drabssager forældes aldrig. I 2002 blev der foretaget nogle DNA-analyser af effekter fra gerningsstedet, og i september 2023 foretog man en såkaldt slægtskabssøgning.

Retsgenetikerne fastslog, at DNA-sporene med stor sandsynlighed stammer fra en person, som er biologisk far til en person, der er kendt i politiets registre. Den person er den 53-årige mand, som nu er sigtet i sagen.

Manden der er født og opvokset på Djursland aftjente fra 1989 til 1990 sin værnepligt på et af søværnets skibe i København. Nytårsaften tilbragte han på værtshuset Lades Kælder i Kattesundet - en sidegade til Strøget.

Han har fortalt, at han "drak sig i hegnet", og siden tog han tilbage på skibet. Men ifølge politiets teori var det ham, som prajede en hyrevogn og samlede Hanne With op.

I lejligheden på Nørrebro opstod der en form for uenighed, der endte med det brutale drab.

Lejligheden bar præg af at være gennemsøgt, og anklageren fortalte, at der klemt inde mellem en gasmåler og lejlighedens væg var en lille pose, hvori der lå 400 kroner. Det svarede til den takst, som Hanne With tog for sex - har en veninde forklaret til politiet.

Søren Harbos teori er, at gerningsmanden har ledt efter pengene efter at have dræbt den 23-årige kvinde.

Den 53-årige skal være varetægtsfængslet i foreløbig 27 dage. Herefter skal retten igen vurdere sagen, hvis anklagemyndigheden ønsker at opretholde varetægtsfængslingen.

/ritzau/