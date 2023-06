Mette Grith Stage, der er forsvarsadvokat til den 37-årige tiltalte i Mia-sagen, fik sig en noget ubehagelig og usædvanlig besked torsdag aften.

Efter en kort handletur og en gåtur i Aalborgs gader, vendte hun nemlig hjem til sit hotel. Men der gik ikke længe, før en noget uventet besked tikkede ind i hendes indbakke på Instagram.

'Dit arbejde er at hjælpe en morder med at finde på en løgnhistorie. Du skal ikke gå og vise dit ansigt rundt omkring i Aalborg. Kig dig for, når du går over vejen,' lød beskeden fra en bruger.

»Det er klart, at det første jeg tænker, er, om nogen har set mig. Jeg har lige været en tur i 7-Eleven for at købe en sodavand, og efterfølgende er jeg gået rundt i Aalborgs gader, hvorefter jeg kommer tilbage til hotellet og pludselig får sådan en besked,« siger Mette Grith Stage sent torsdag aften.

»Det er selvfølgelig ubehageligt, for det er jo en helt åbenbar trussel,« slår hun fast.

Hun forklarer, at hun har forståelse for, at netop Mia-sagen kalder rigtig mange følelser frem i folk, og at hun er vant til, at der kommer nogle ubehagelige beskeder, når hun fører profilerede sager.

»Men det plejer typisk at være sådan, hvor folk sviner mig til med skældsord. Jeg har også fået en masse hadbeskeder i forbindelse med den her sag (Mia-sagen red.). Det er ikke usædvanligt for mig, og det plejer jeg bare uden videre at slette,« forklarer hun og fortsætter:

»Men det er mere usædvanligt, at det bliver deciderede trusler. Og endnu mere usædvanligt er det, at det bliver så konkrete trusler, fordi jeg opfatter det som om, nogen måske har set mig ude i byen,« forklarer hun.

Mette Grith Stage valgte efterfølgende at dele beskeden på sin Instagram.

»Og når jeg vælger at lægge den offentligt ud, så er det jo fordi, jeg håber, at den har en præventiv effekt. Jeg synes egentlig, min tærskel er ret høj, og jeg springer op og falder ned på det meste, men nogle gange kammer det over,« slår hun fast.

Er det noget, du har tænkt dig at politianmelde?

»Nej, det er det ikke. Men jeg vil gerne sende et signal om, at jeg ikke synes, det er i orden, og derfor håber jeg, det har en præventiv effekt,« slår hun fast.

»Det er jo en forfærdelig sag, men derfor behøver jeg ikke være et forfærdeligt menneske. Jeg passer jo bare mit arbejde,« slår hun fast.

Hun understreger, at hun efterfølgende har modtaget en masse opmuntrende og positive beskeder på Facebook.

Den 37-årige tiltalte i Mia-sagen færdiggjorde torsdag sin forklaring om, hvad der skete med Mia Skadhauge Stevn.

Han holder fast i, at Mia afgik ved døden som følge af en faldulykke ude i skoven. Han forklarede, at han fik hende tilbage til bilen, hvor det var meningen, at han ville køre hende til hospitalet. Men her endte de aldrig.

Det var nemlig den tiltaltes overbevisning, at hun pludselig omkom i bilen. Han forklarede, at han gik i panik og blev bange, og derfor på ingen måde overvejede at ringe efter hjælp eller yde førstehjælp.

I stedet tog han hende med hjem til sin bopæl i Flauenskjold, hvor han besluttede at skille sig af med liget. Det førte til en omfattende partering, hvorefter tiltalte gravede og spredte ligdelene i Dronninglund Storskov.

Den tiltalte nægter sig skyldig i voldtægt og drab, men han har erkendt sig skyldig i usømmelig behandling af liget.

Fredag fortsætter retssagen, hvor de første vidner skal afgive forklaring. Følg B.T.s livedækning her.

