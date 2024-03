I Danmark er det endnu forholdsvist nyt for politiet at kunne bruge slægtskabssøgning i efterforskning af kriminalsager.

Men nu har det ført til en anholdelse af en formodet gerningsmand i den 34 år gamle drabssag på den 23-årige Hanne With.

Til B.T. fortæller den pensionerede retsmediciner Hans Petter Hougen, at der 'ikke er nogen tvivl om', at værktøjet kan føre til gennembrud i sager, der hidtil har været kolde.

Han forklarer, at man generelt kan bruge slægtskabssøgning til flere ting.

Den 23-årige Hanne With blev dræbt nytårsnat 1989/90 i sin lejlighed i Fensmarksgade i København. Foto: Politifoto/Ritzau Scanpix

»Slægtsforskerne bruger det for at kunne se, hvordan sammenhænge er: Er der familielinjer? Kunne dette være bedsteforældre eller en fjern slægtning? Og politiet har ved at benytte sig af det materiale mulighed for at kunne indkredse, hvem det kunne dreje sig om, hvem der kan være formodet gerningsmand til en forbrydelse,« siger Hans Petter Hougen.

»Og man vil også kunne bruge det, hvis det drejer sig om en uidentificeret afdød. Så vil man måske kunne afgrænse feltet noget ved at benytte sig af de dna-resultater, der ligger i slægtsforskningen.«

På den måde handler slægtskabssøgning om at 'indkredse', hvem der kunne være tale om.

»Fremfor måske at famle vildt i blinde, så vil det være en hjælp til at komme en pågældende person nærmere,« forklarer den pensionerede retsmediciner, der har mere end 30 års erfaring bag sig.

Den pensionerede retsmediciner Hans Petter Hougen. Foto: Tariq Mikkel Khan

Det er dog endnu for tidligt at sige noget om, hvor stor en hjælp slægtskabssøgning, som politiet først forrige år fik mulighed for at benytte sig af, kan være.

»Nu kan man jo se den aktuelle sag. Der har det været en overordentlig stor hjælp. Men det er for tidligt at lave statistik på det endnu og sige, at det har hjulpet politiet 32,5 procent. Det kan man ikke sige endnu, for det er så nyt, at man har kunnet begynde at gøre det her,« forklarer Hans Petter Hougen, som dog tilføjer:

»Men det vil helt klart føre til gennembrud i sager, som man tidligere stod på bar bund i. Det er der ingen tvivl om.«

I den aktuelle sag om drabet på Hanne With tilbage i 1990 er den nu sigtede 53-årige mand fundet ved hjælp af slægtskabssøgning.

»Dengang efterforskede man og lavede gerningsstedsundersøgelser, og man sikrede en masse ting på gerningsstedet efter drabet,« forklarede vicepolitiinspektør Brian Belling fra Københavns Politi på et pressemøde om sagen onsdag:

»Man fandt efterfølgende en dna-profil på et par bukser, som stammer fra Hanne With, som lå i lejligheden.«

En analyse foretaget af Retsgenetisk Afdeling på Retsmedicinsk Institut har ifølge politiet påvist, at dna-materialet stammer fra et nært familiemedlem til en konkret person, hvis dna findes i politiets dna-register.

Den sigtede mand nægter sig skyldig.

