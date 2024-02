Nytårsnat 1990 blev 23-årige Hanne With fundet i sin lejlighed på Nørrebro med halsen skåret over og adskillige knivstik på sin nøgne krop. Af hendes egen kæreste. Hele lejligheden var oversprøjtet med blod.

34 år senere har politiet anholdt en mand og sigtet ham for drabet.

Det drejer sig om en i dag 53-årig mand.

Det er dna-spor, som har fået Københavns Politi på sporet af den anholdte.

Gennem årene er drabet løbende blevet efterforsket, og i takt med udviklingen i dna-teknologien har Københavns Politi især fokuseret på analyser af dna-materiale, som er fundet på Hanne Withs bukser, og som med meget stor sandsynlighed stammer fra gerningsmanden.

Og det er netop en dna-analyse foretaget af Retsgenetisk Afdeling på Retsmedicinsk Institut, som nu har givet et længe ventet gennembrud i den 34 år gamle drabssag.

»Analysen har nemlig påvist, at dna-materialet stammer fra et nært familiemedlem til en konkret person, hvis dna findes i politiets dna-register,« skriver Københavns Politi i en pressemeddelelse.

Det var på den baggrund kunne Københavns Politi i går kunne anholde den 53-årig mand og sigte ham for drabet på Hanne With.

Han blev anholdt på sin arbejdsplads i det nordlige Jylland. Igennem flere år har den nu anholdte boet i området omkring Ebeltoft, Grenaa og Randers.

»I det seneste døgn har Retsgenetisk Afdeling analyseret den sigtedes dna, og resultatet viser, at manden med meget stor sandsynlighed er ophavsmand til dna-materialet på offerets tøj,« skriver Københavns Politi.

Politiet fandt frem til den sigtede 53-årige via såkaldt slægtskabssøgning.

Her sammenlignes dna-spor fra den formodede gerningsmand med eksisterende materiale i politiets dna-register, men i stedet for at søge efter en matchende profil, leder efterforskerne efter nære familiemedlemmer til den person, der har afsat sin dna.

Metoden må ikke forveksles med genetisk slægtsforskning, som inddrager internationale, kommercielle dna-databaser – en metode som dansk politi på nuværende tidspunkt ikke gør brug af.

Den drabssigtede 53-årige mand fremstilles i grundlovsforhør i Dommervagten i Københavns Byret i dag, onsdag klokken 09.30.

B.T. vil selvfølgelig være til stede i retten og følge den opsigtsvækkende nye udvikling i den 34-årige drabssag tæt.

Klokken 08.30 afholder Københavns Politi en kort pressebriefing foran Politigården på Polititorvet, hvor leder af Afdelingen for personfarlig kriminalitet, vicepolitiinspektør Brian Belling, vil fortælle mere om sagen.

Også her vil B.T. være til stede.