Efter et kaotisk grundlovsforhør onsdag er ti mænd blevet varetægtsfængslet i fire uger.

Her er de forløbig sigtet for på forskellig vis at have spillet en rolle i en sag, der drejer sig om 1,5 ton hash og 15 kilo kokain.

Undervejs måtte dommeren flere gange midlertidig afbryde grundlovsforhøret på grund af problemer med lyden. Retssagen endte med en dørlukning og altså med, at alle ti mand blev varetægtsfængslet.

Af sigtelserne fremgik det, at flere af de anholdte er sigtet for at have smuglet 510 kilo hash ind til en adresse i Kolind på Djursland. Dette er sket i 2020. Samtidig skulle flere af de sigtede som organisation have smuglet 270 og 225 kilo hash ind i Danmark. Dette skulle også være sket i 2020.

I december 2020 skulle flere af de sigtede have transporteret 110 kilo hash til en adresse i Hammel, mens der i august skulle være smuglet 1,8 kilo kokain til Ry og i september 4 kilo kokain til Risskov ved Aarhus.

Ifølge Jhin Lee vil sigtelserne dog formentlig blive udvidet fra de halvandet ton hash og 15 kilo kokain.

Ni af de sigtede nægtede sig skyldige i alle forhold, mens én nægtede sig skyldig, men samtidig erkendte to forhold.

»Alt tyder på, at det kun er toppen af isbjerget,« siger senioranklager Jhin Lee, der mødte i retten for anklagemyndigheden, til Ritzau.

Den lange række af mænd blev anholdt tirsdag, da politiet slog til i en stor aktion flere steder i landet. Fokus var på indsmugling af ulovlige stoffer. De er alle blevet anholdt mellem klokken 10.01 og 10.17.

National enhed for Særlig Kriminalitet, NSK, stod for indsatsen.

20 adresser i Østjylland, på Fyn og i Spanien fik besøg af betjente. Derudover deltog Skattestyrelsen i aktionen.

Under aktionen blev der blandt andet beslaglagt cirka et ton hash og en mindre mængde hård narkotika.

Der blev derudover beslaglagt værdier svarende til cirka seks millioner kroner, oplyser NSK.

Det beslaglagte dækker over flere ejendomme, biler, meget dyre ure og store kontantbeløb i flere valutaer.

Aktionen blev iværksat med hjælp fra Fyns Politi, Sydøstjyllands Politi, Østjyllands Politi, spansk politi og Skattestyrelsen, lyder det i en pressemeddelelse.