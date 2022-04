Motorcykler, scootere, knallerter, crossere og biler.

Har du noget af ovenstående til salg, så skal du være ekstra opmærksom nu.

Østjyllands Politi oplever for tiden flere tilfælde af svindelnumre af personer, der udgivere sig for at være interesserede købere.

Fremgangsmåden er den samme: De efterspørger en prøvetur, kører afsted og vender så aldrig tilbage.

Senest er det gået udover en 48-årig mand.

Søndag aften kontaktede han politiet og fortalte, at en ung mand havde stjålet hans crosser under en prøvetur i Aarhus V.

Den 48-årige havde sat crosseren til salg på Facebook, og her blev han kontaktet af en mand, der gerne ville forbi og kigge på den.

Da manden ankom, fik han lov til at få en prøvetur på crosseren, men han vendte aldrig retur med den.

Det viste sig i øvrigt, at Facebook-profilen var falsk, og Østjyllands Politi undersøger nu sagen nærmere for at finde frem til gerningsmanden.

Har du sat dit køretøj til salg, så sørg for at sikre dig billed-id, hvis du lader nogen få en prøvetur.

Husk også, at du har pligt til at sikre dig, at de har et gyldigt kørekort, lyder det fra politiet.