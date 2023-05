»Hvis der er nogle, der mellem 20 og 21 lørdag aften har set noget på Sognevej i Rødby, må de gerne kontakte politiet.«

Sådan lyder opfordringen fra vagtchef ved Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi Lars Denholt.

Hans politikreds er i skrivende stund til stede ved den lollandske købstad, hvor en brand er brudt ud i et hus.

»Vi er fremme sammen med brandvæsnet, som er i gang med at slukke branden. Der er umiddelbart ingen i huset, da ejerne er på ferie.«

Politiet modtog anmeldelsen om branden klokken 21.02. Her lød det, at der var udbrudt en bygningsbrand; at der kunne ses store flammer fra taget og sort røg.

Årsagen på branden er stadig ikke fastlagt, men de brandtekniske undersøgelser vil blive indledt søndag, lyder det fra vagtchefen.

Han opfordrer alle, der måtte have set noget, og som endnu ikke har talt med politiet, til at tage kontakt på telefon 1-1-4.

