Politiet er talstærkt til stede flere steder i Odense fredag aften.

Ifølge Fyens Stiftstidende er fire-fem personer blevet anholdt ved Bauhaus i Risingkvarteret, hvor en Mercedes-bil også bliver undersøgt.

Mediet beretter, at de formentlig leder efter våben og narko.

De fire-fem personer er blevet iført hvide dna-dragter, og skal nu afhøres på politigården.

Risingkvarteret er tæt på Vollsmose og Femkanten, som er områder, der er kendt for at huse bandegrupperinger.

Politiet er også til stede på Nyborgvej, som er blevet spærret af. Her er to biler stødt sammen, og politiet er i gang med oprydningsarbejdet. En enkelt person er flygtet fra ulykken.

Færdselsuheldet er sket ved Korslykkeparken, hvor en af Odenses andre bandegrupperinger holder til.

Ifølge mediet, der har talt med et vidne, er der både politibiler, ambulancer og politihunde på stedet. Vedkommende formoder, at de leder efter dna-spor i forbindelse med et muligt knivstikkeri.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra politiet.