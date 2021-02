Der er ekstra politi til stede i Nordvest i København, efter at flere brande har fundet sted i biler og skure.

Inden for kort tid er Københavns Politi rykket ud til bilbrande tre forskellige steder samt to brande i affaldskure tirsdag aften.

Det fortæller vagtchef i politikredsen Henrik Stormer omkring midnat onsdag.

Ifølge vagtchefen er det oplagt, at brandene har en sammenhæng, da de har fundet sted mellem klokken 22.00 og 23.00 i et "geografisk mindre område" i det nordvestlige København.

- Det er alene tiden og geografien, der gør, at det er nærliggende at tro, at det er samme gerningsmand, siger Henrik Stormer.

Der er ingen meldinger om tilskadekomne i forbindelse med brandene, men otte biler er ifølge Henrik Stormer "temmelig skadet".

Bilerne holdt parkeret på sideveje i området, da de blev sat ild til.

Efter midnat natten til onsdag har Københavns Politi ingen mistænkte i sagen.

- Vi leder efter personer, der kan have set noget. Det er klart, hvis man har set en med en benzindunk og en fakkel i hånden, så giver det anledning til mistanke, siger Henrik Stormer, der understreger, at politiet ikke ved, hvad der har antændt brandene på nuværende tidspunkt.

Natten mellem tirsdag og onsdag er politiet ekstra til stede i området, hvor der også bliver sikret spor til videre efterforskning.

