Flere anmeldelser førte lørdag aften til en anholdelse af en usædvanligt beruset mand i Støvring.

Således oplyser Nordjyllands Politi i døgnrapporten, at man efter flere henvendelser fra borgere lørdag aften anholdt en mand, som kørte mod færdselsretningen på Hobrovej i Støvring.

Efter at være blevet stoppet af en patrulje, blev manden bedt om at foretage alkometertest.

Den viste en promille på 3,00, og manden blev derfor bragt til detentionen i Aalborg.

Her blev han testet på ny, og nu viste målingen en promille på 3,18.

Mandens bil blev beslaglagt, og manden kan se frem til yderligere straf.

Hvis der er tale om et førstegangstilfælde, vil man efter kørsel med promille på mere end 2,00 få frakendt kørekortet i mindst tre år. Herefter skal man enten køre med alkolås på bilen i to år – eller vente på at få mulighed for at generhverve kørekortet i to år.

Derudover bliver man idømt en bøde på omkring en månedsløn samt 20 dages betinget fængsel.