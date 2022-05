Det havde været en mærkelig dag. Pædagogmedhjælperen var en mærkelig fyr. Og han havde rørt hende på tissekonen.

Sådan fortalte en seksårig pige en sommerdag i 2019 til sin mor, da hun om eftermiddagen blev hentet efter en dag i institution på den københavnske vestegn.

Der gik ikke længe, før de sammen sad hos politiet.

Pædagogmedhjælperen blev straks fritstillet fra sit job, men sagen førte dengang ikke til mere end en sigtelse, der siden blev frafaldet. I januar sidste år rettede politiet dog på ny blikket mod manden.

Og dermed blev den lille piges forklaring fra 2019 atter aktuel.

I anklageskriftet, som nu er rejst mod den tidligere pædagogmedhjælper, er hun nemlig beskrevet som det første af i alt syv børn, som han skulle have krænket.

Tirsdag indtog han således anklagebænken i en omfattende sag om blufærdighedskrænkelse og overgreb på børn i alderen fire til seks år.

Anklager, han nægter sig skyldig i.

I retten forklarede han, at han aldrig kunne finde på at gøre den slags mod børn.

Nok havde han i sommeren 2019 leget med den lille pige, men han havde ikke befølt hende, fastslog han.

Selv har den lille pige fortalt til politiet, at dagen i institutionen ikke var så sjov.

I en videoafhøring, der tirsdag blev spillet i retten, kunne man høre den lille pige sige, at der var sket noget mærkeligt. Noget, der ikke var så rart.

Og så havde hun med en bamse vist, hvor den tiltalte skulle have befølt hende.

Pigens mor fortalte i retten, at hun på dagen var blevet mødt af pædagogen, der virkede entusiastisk og fortalte om en »grabsegrabseleg«, de havde leget.

Hendes datters reaktion på samtalen havde undret hende, og da de var på vej over til bilen for at køre hjem, fortalte den seksårige så om sin mærkelige dag.

Moren begyndte herefter at stille spørgsmål: Havde han rørt uden på tøjet? Hvad sagde datteren til det? Skete der andre ting?

»Jeg forsøgte at afsøge og danne mig et billede af, hvad der var sket,« forklarede moren for retten og konstaterede så, at det hele virkede aparte.

Netop derfor kontaktede forældrene politiet, der altså endte med at droppe sagen efter nogle måneder.

Politisag eller ej var den ødelæggende for den tiltalte, fortalte han selv i retten. Han gik helt ned og modtog psykologhjælp efterfølgende.

Alligevel fandt han modet til senere at søge nyt job, og det fik han så i en integreret institution i Høje Taastrup i november 2020.

Tre måneder var han ansat, førend et forældrepar 28. januar gik til ledelsen. De mistænkte, at pædagogmedhjælperen havde krænket deres datter.

I retten forklarede den fireårige piges mor, at hun havde tumlet med sin datter, da den lille pige skulle have fortalt, at pædagogmedhjælperen også kildede hende.

»Det var da dejligt,« havde moren tænkt om datterens forhold til pædagogen, der var hendes yndlings.

Men så sagde datteren, at han også havde kildet hende i tissekonen. En påstand, hun gentog flere gange.

Moren fortalte, at forældrene frygtede at gøre en stor sag ud af det, hvis det ikke var sandt. Men gik alligevel dagen efter til institutionsledelsen.

Prompte blev pædagogmedhjælperen hjemsendt, og da mistanken mod ham pludselig spredte sig til også at omhandle flere børn, blev forældrene i institutionen i maj orienteret om sagen.

Det førte til yderligere mistanker, og i juni sidste år anholdt og varetægtsfængslede man manden.

Han har nu siddet varetægtsfængslet i 11 måneder og kan forvente sin sag afgjort i slutningen af maj.