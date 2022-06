Lyt til artiklen

Den 36-årige mand, som er sigtet i sagen om mordet på Mia Skadhauge Stevn bliver siddende bag tremmer.

Foreløbig fire uger endnu.

»Vi har valgt at lade varetægtsfængslingen forlænge frivilligt. Jeg har ikke taget stilling til, om vi gør det samme, når sagen skal vurderes næste gang. Det ser jeg på til den tid,« siger forsvarsadvokat Mette Grith Stage.

Hun understreger dog, at den frivillige forlængelse ikke skal opfattes som en erkendelse af skyld.

Mia Skadhauge Stevn forsvandt søndag 6. februar, da hun var på vej hjem fra en bytur. Hun blev senere fundet dræbt i Dronninglund Storskov. (Foto: Handout/ Nordjyllands Politi/Scanpix 2022) Foto: Handout/ Nordjyllands Politi Vis mere Mia Skadhauge Stevn forsvandt søndag 6. februar, da hun var på vej hjem fra en bytur. Hun blev senere fundet dræbt i Dronninglund Storskov. (Foto: Handout/ Nordjyllands Politi/Scanpix 2022) Foto: Handout/ Nordjyllands Politi

»Jeg kan godt forstå, at mennesker, som ikke arbejder i retssystemet kan tænke, at det er mistænkeligt, og at det må være fordi, man er skyldig, at man frivilligt forlænger en fængsling,« siger hun og fortsætter:

»Men det har slet ikke noget med skyld at gøre. Det er bare en erkendelse af, at det er uhyre sjældent, at en dommer lader en mistænkt gå, mens politiet stadig efterforsker.«

Mette Grith Stage forklarer, at hun har haft klienter, som har siddet varetægtsfængslet i årevis, men blevet dømt uskyldige i retten.

»Når vi har taget den her beslutning, er det alene et udtryk for, at jeg ved, hvordan systemet fungerer, og at der ikke er nogen grund til at spilde andres tid,« siger hun.

Hvorvidt det er en strategi, hun vil fortsætte, når der om lidt under en måned igen skal tages stilling til varetægtsfængslingen, ved hun ikke endnu.

»Det kan meget vel være, at vi frivilligt accepterer igen. Men det kan selvfølgelig komme til et sted, hvor man føler, at politiet forhaler deres arbejde, og så vil vi selvfølgelig reagerer på det,« siger hun.

»For det er hårdt at være varetægtsfængslet og min klient er selvfølgelig tynget af sigtelsen.«

Fordi sagen bliver holdt for lukkede døre, kan forsvarsadvokaten ikke kommenterer på, hvordan hendes klient forholder sig til sigtelsen i dag.

»Jeg kan kun sige, hvad der blev sagt ved grundlovsforhøret, og her erkendte han sig uskyldig i drab.«