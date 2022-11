Lyt til artiklen

Realitystjernen Fie Laursen skal tirsdag møde i Københavns Byret.

Den 26-årige kendis er tiltalt for ti overtrædelser af markedsføringsloven, da politiet mener, at hun har undladt at markere opslag på sine sociale medier som reklame.