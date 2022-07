Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

»Jeg rendte rundt på første sal og kunne så høre et ordentlig knald nede ved Kaufmann og Magasin.«

Lisbeth Gøtzsche var i Fields, da en mand pludselig åbnede ild.

»Efter knaldet kom der bare en kæmpe menneskemængde. Alle løb helt vanvittigt. Men man tænke alligevel var det nu skud?«

»Men lige pludselig fra den anden side kom der to-tre skud også gik folk bare i vild panik. Og nede fra stueetagen væltede det bare op med mennesker, som flygtede fra skuddene. Folk væltede ind i butikker for at komme væk.«

Lisbeth var selv en af dem, som endte med at søge tilflugt i en butik. Butikspersonalet fik hurtigt rullet gitteret ned og i gennem kunne de se politiet komme løbende med store geværer.

Lisbeth og 11 andre søgte herefter tilflugt i baglokalet, hvor de barrikaderede døren.

»Samtidig gik brandalarmen og i den lød det, at man skulle forlade stedet, men det turde vi ikke, for det kunne være at vi blev skudt.«

»Men efter lidt tid kom politiet så og bankede på, for at høre om nogen var herinde. Men her var vi også skeptiske, for hvad nu hvis det var en fælde. «

Lisbeth og de 11 andre kom dog ud af butikken. Herefter blev de beordret til at løbe ud i en lang række mod udgangen, hvor de blev mødt af kamptropper.

Lisbeth er okay efter omstændighederne.