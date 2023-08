Jimmi Vinther er stolt indehaver af en kiosk i en af landets sydligste byer.

Da B.T. fanger ham over telefonen, bliver han noget overrasket.

Jimmi Vinther har nemlig ikke hørt nyheden om, at lørdag aftens vinder af førstepræmiepuljen i Lotto har købt sin vinderkupon i hans kiosk i Rødbyhavn ifølge Danske Spil.

Den heldige vinder kan se frem til at få sat syv millioner kroner ind på bankbogen.

»Det er jo helt fantastisk,« siger Jimmi Vinther.

Det er ikke første gang, at kiosken i Rødbyhavn sælger en vinderkupon.

Det samme skete tilbage i 2006 nærmere bestemt 29. april, fortæller Jimmi Vinther.

»Det var lige, da jeg startede butikken. Der var en, der vandt 1,2 millioner kroner. Men syv millioner kroner, det er jo noget mere. Det er sgu ikke dårligt. Det kan være, det giver lidt ekstra omtale og flere kunder i butikken,« siger han.

Personen, som har været en tur på Rødbyhavn for at søge heldet, er ikke dog den eneste dansker, der stod op søndag morgen som nybagt millionær.

Vanen tro var der også to vindere af Millionærgarantien, hvor der hver uge trækkes lod om 2 x 1 million kroner på alle spillede Lottorækker.

Har endnu ikke hørt fra vinderne

Den ene millionvinder har spillet 10 rækker via sin mobil og bor i Viborg Kommune.

Den anden millionvinder har købt sin kupon ved o.k. Plus på Sandhusvej i Odense.

Vindertal Lotto, uge 31 4, 7, 10, 17, 19, 29, 33 Tillægstal: 13

Danske Spil har endnu ikke talt med vinderne, men ønsker dem alle et stort tillykke.

»Vi synes, det er en fest hver gang, at en dansker vinder i vores lotterier,« siger Malene Mølgaard, som er administrerende direktør i Danske Lotteri Spil, i en pressemeddelelse.

Hun tilføjer, at Danske Spils specialuddannede rådgivere sidder klar til at tage hånd om de danskere, der vinder større gevinster, for at sikre sig, at overgangen fra almindeligt bemidlet til mangemillionær går så let og gnidningsfrit som muligt.