En hudplejeklinik i Roskilde kan nu se frem til en bøde for at bryde coronarestriktionerne.

For da politiet tirsdag dukkede op lidt over kl. 11, havde butikken åbent – selv om det ikke er tilladt.

Det fremgår af døgnrapporten fra Midt- og Vestsjællands Politi.

Og det er faktisk ikke første gang, at det sker i den pågældende hudplejeklinik, for også 9. januar skete det samme, hvor ejeren også dengang blev sigtet for at holde åbent.

Betjentene fra Midt-og Vestsjællands Politi dukkede tirsdag op på baggrund af flere henvendelser fra borgere.

»Der blev annonceret på sociale medier om, at klinikken var åben, og at der blev udført behandlinger på stedet,« som det lyder ifølge døgnrapporten.

Siden 21. december har liberale serviceerhverv – som eksempelvis hudplejeklinikker – skullet holde lukket i Danmark.

Den 34-årige mandlige af ejer hudplejeklinikken ankom i øvrigt til stedet tirsdag, hvor han »nægtede forholdet« over for betjentene, selv om der altså både befandt sig en ansat og en kunde i lokalerne på det pågældende tidspunkt. Kunden blev ikke sigtet.