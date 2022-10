Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Med kniv og slag blev to unge mænd en januaraften i år udsat for et brutalt bandeoverfald på en parkeringsplads i Odense.

Nu er ni mænd fundet skyldige i at stå bag.

Men mens tre af dem allerede nu har fået deres skæbne afgjort ved Retten i Odense, må de resterende seks vente indtil jul. Deres sag er nemlig anderledes historisk. Noget, vi vender tilbage til.

Det voldelige overfald, som de ni mænd i alderen 20 til 26 netop er blevet fundet skyldige i, fandt sted 13. januar 2022 kort før klokken 13.

To mænd blev såret efter et knivoverfald 13. januar ved Dannebrogsgade bag banegården i Odense. Her blev den ene så hårdt såret, at han var i livsfare. Foto: presse-fotos.dk Vis mere To mænd blev såret efter et knivoverfald 13. januar ved Dannebrogsgade bag banegården i Odense. Her blev den ene så hårdt såret, at han var i livsfare. Foto: presse-fotos.dk

Her blev to mænd på 20 og 21 år overfaldet på en parkeringsplads ved den fynske hovedstads banegård. Den ene i så alvorlig grad, at han var i livsfare.

Måneden efter skred politiet til anholdelse af ti mistænkte mænd, og alle har de den seneste tid siddet på anklagebænken. Den ene er dog fredag blevet frifundet.

De ni andre er derimod blevet kendt skyldige i legemsangreb af særlig rå, brutal eller farlig karakter.

Og fordi Retten i Odense fandt det bevist, at overfaldet skete som et led i en bandekonflikt, blev straffen ekstra hård til de tre, der fredag blev dømt.

Alle er de idømt mellem to og et halvt og fire og et halvt års fængsel.

»Alle de dømte blev fundet skyldige i hovedforholdet, og dermed sender dagens dom et klart og vigtigt signal til det kriminelle bandemiljø, netop fordi Retten fulgte vores påstand om, at de kriminelle handlinger skete som en del af den verserende bandekonflikt.«

»Vores beviskæde blev fulgt, og det kan vi i anklagemyndigheden kun være tilfredse med,« siger anklager Daniel Dokkedahl fra Fyns Politi i en pressemeddelelse.

Hvad angår de resterende seks, falder der dom i sagen 21. december.

Ti unge mænd blev onsdag fremstillet i grundlovsforhør, alle sigtede for et knivoverfald begået 13. januar på Dannebrogsgade bag banegården i Odense. Alle ti er varetægtsfængslet indtil 28. marts. Foto: presse-fotos.dk Vis mere Ti unge mænd blev onsdag fremstillet i grundlovsforhør, alle sigtede for et knivoverfald begået 13. januar på Dannebrogsgade bag banegården i Odense. Alle ti er varetægtsfængslet indtil 28. marts. Foto: presse-fotos.dk

Anklagemyndigheden har nemlig helt ekstraordinært nedlagt påstand om at fratage dem deres danske statsborgerskab. Alle seks har de i dobbelt statsborgerskab.

Mens fem af dem har statsborgerskab i henholdsvis Irak og Algeriet, har den sjette mulighed for statsborgerskab i Togo i Vestafrika.

Det er første gang nogensinde, anklagemyndigheden gør brug af en ny lovændring, der gør det muligt at fratage personer deres danske statsborgerskab, hvis de bliver dømt for bandekriminalitet.

Tidligere har man frataget terrordømte deres danske statsborgerskab, ligesom man har gjort det med fire kvinder i Syrien, der fik frataget deres danske statsborgerskab på grund af deres tilslutning til Islamisk Stat.

Man har også tidligere frataget statsborgerskabet fra personer, hvis det har vist sig, at de har opnået dansk statsborgerskab på baggrund af falske oplysninger.