Glenn Langrish i 80erne arbejdede på et værksted, der reparerede plæneklippere, kom han på et tidspunkt i kontakt med den bare tiårige Stephen Lewsey.

De to begyndte i 1983 at tale sammen via en gammeldags kortbølgeradio, og snart besluttede de sig for at mødes. Det blev starten på en lang række overgreb mod den lille dreng. Forbrydelser, der først nu har ført til dom.

Efter mødet begyndte den tiårige dreng at tilbringe sine weekender i værkstedet i engelske Crawley. Det var her, overgrebene blev begået. Og også når Glenn Langrish kørte drengen hjem efter endt vagt.

Det var først, da Glenn Langrish i 1989 blev anholdt og sigtet i en anden sag om overgreb på børn, Stephen Lewsey slap fri. Der skulle dog gå årtier, før politiet kom på sporet af sagen.

Handlingslammet politi

Da Glenn Langrish i 1994 havde afsonet sin straf i den anden sag, rykkede han teltpælene op. Han flyttede til Sverige og skiftede navn til Glenn Stephens.

Og her levede han så i svensk idyl i Vendelsö, som ligger syd for Stockholm, i årevis.

I 2011 kontaktede Stephen Lewsey, der nu var i slut 30erne, politiet i Sussex, som har beskrevet sagen. Han berettede om de overgreb, han som ung var blevet udsat for, og straks indledte politiet en efterforskning – og en eftersøgning af den formodede gerningsmand.

Fem år skulle der dog gå, før der var bid.

Her var det lykkedes Interpol at lokalisere Glenn Langrish i Sverige. Nu med nyt navn og også svensk statsborgerskab.

Svensk politi afhørte dengang den mistænkte, men britisk politi kunne intet stille op. Som svensk statsborger var Glenn Langrish beskyttet mod udlevering, og der var altså intet andet at gøre end at håbe på, at han på et tidspunkt ville rejse ind i et land med en udleveringsaftale.

Hvilket han gjorde i maj 2023.

Her dukkede han pludseligt op i Polen, hvor lokalt politi straks skred til anholdelse. Ikke længe efter var han på vej retur til Storbritannien, hvor politiet stod klar til at byde ham velkommen i lufthavnen i Heathrow.

Offer står frem

Godt et halvt år efter sin anholdelse er den i dag 74-årige Glenn Langrish så blevet idømt 15 års fængsel for sine overgreb på Stephen Lewsey.

Nøjagtig som i Danmark har britiske ofre for sædelighedsforbrydelser krav på anonymitet. Men det har det nu 51-årige offer fravalgt.

Under retssagen blev en udtalelse fra Stephen Lewsey læst op.

»Indtil jeg betroede mig til min kone, behandlede jeg det (overgrebene, red.) som min egen 'beskidte, lille hemmelighed'. Noget, som jeg har levet med i de sidste 40 år, men du er nu blevet fundet skyldig i de forbrydelser, som du ved, du har begået,« lød det fra offeret, der fortsatte:

»Jeg ville aldrig have bedt min kone og min kære gamle mor (som mistede sin mand lige før jul) om at udholde retssagen, hvis jeg ikke vidste, at det, du havde gjort mod mig for alle de år siden, var så forkert, at du var nødt til at møde retfærdigheden.«

Videre fortalte han, hvordan han i kølvandet på anmeldelsen i 2011 har haft mørke tanker, men er blevet støttet af sine nærmeste.

Og med dommen til overgrebsmanden kan han nu begynde at genopbygge sit liv.

»Min familie har lidt og bebrejdet sig selv for dine handlinger, men der er kun én person, der bør acceptere sit ansvar, og det er dig, Glenn Langrish/Stephens, eller hvad du nu har skiftet navn til for at undgå, at flere personer står frem.«

