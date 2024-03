Da en teenagepige ikke dukkede op til sin aftale lørdag, vakte det bekymring. Så stor bekymring, at der blev slået alarm til politiet, der lørdag aften fandt hende og hendes familie døde i deres hjem i Norge.

Nu deler politiet nye detaljer om drabssagen, der har sendt chokbølger gennem lokalsamfundet.

Til VG og NRK fortæller anklager ved det regionale politidistrikt Ann Iren Svane Mathiassen, at politiet modtog bekymringshenvendelsen klokken 15 lørdag.

»Den handlede om, at en af de afdøde ikke var mødt op til en aftale, og at man ikke havde haft held med at komme i kontakt med vedkommende eller nogen anden i familien,« siger hun til VG.

På baggrund af henvendelsen tog en patrulje ud til familiens hjem i Torpo, hvor man gik en tur rundt om huset, før man atter forlod stedet, da man havde fået oplysninger om, at familien muligvis kunne opholde sig et andet sted.

Som timerne gik lykkedes det ikke at lokalisere familien, og da klokken blev 20, vendte politiet derfor tilbage til hjemme, hvor man denne gang gik ind.

Her blev betjente mødt af synet af fire døde mennesker.

Foruden teenagepigen var også en mand i 20erne, en kvinde i 50erne og en mand i 50erne afgået ved døden.

Familien fra Torpo var ikke forud for sagen kendt af politiet. Foto: Frederik Ringnes/NTB/Ritzau Scanpix Vis mere Familien fra Torpo var ikke forud for sagen kendt af politiet. Foto: Frederik Ringnes/NTB/Ritzau Scanpix

»Vi ønsker ikke at gå i detaljer, men de døde blev fundet forskellige steder i huset,« fortæller Ann Iren Svane Mathiassen til VG.

Det er politiets mistanke, at der er tale om tre drab og et selvmord, og ifølge anklageren har man en ret klar idé om, hvem der står bag.

Dette vil man komme nærmere mandag, varsler hun og tilføjer, at der her formelt vil blive rejst sigtelse mod en af de afdøde. Der er nemlig intet, der tyder på, at der har været andre involverede i sagen.

»Vi er endnu ikke færdige med de kriminaltekniske undersøgelser på stedet. Vi ønsker at være helt sikre, før vi går ud med flere informationer, og vi ønsker også at informere de efterladte først,« siger anklageren.

Det har tidligere været fremme, at politiet under efterforskningen har fundet våben i huset.

Overfor NRK bekræfter anklageren, at man mener at have fat i gerningsvåbnet.

»Vi afventer nu de tekniske undersøgelser på stedet og obduktionen for at se, om der er sammenhæng mellem fundene og våbnet.«

