»Det kom som et chok for mig, og jeg er helt sat ud af spil. Jeg er nødt til at klare hovedet nu, for det er så forfærdeligt, at jeg næsten ikke kan sætte ord på det.«

Bjørn Rygg, som NRK har talt med, var ven af den familie, der lørdag aften blev fundet afgået ved døden i Torpo.

En lille, norsk bygd, hvor alle kender alle.

Af samme årsag er Bjørn Rygg ligesom resten af lokalsamfundet søndag blæst omkuld af de chokbølger, der blev udsendt, da politiet lørdag aften kunne meddele, at fire personer var blevet fundet døde i et hus.

Det vakte hurtigt opmærksomhed, da politiet lørdag aften rykkede massivt ud til den norske bygd. Foto: Frederik Ringnes/NTB/Ritzau Scanpix Vis mere Det vakte hurtigt opmærksomhed, da politiet lørdag aften rykkede massivt ud til den norske bygd. Foto: Frederik Ringnes/NTB/Ritzau Scanpix

Bygden har mistet to voksne indbyggere og to unge, og det er politiets mistanke, at der er tale om drab og selvmord.

For Bjørn Rygg er dødsfaldene helt uventede. Det samme gælder for familiens nabo, som NRK ligeledes har talt med.

Hun talte sidst med familien for fire uger siden. Her virkede alt normalt. Der var ingen tegn på, at der var noget på færde.

Ordet »chok« bliver da også brugt af de fleste borgere, som norske medier søndag har talt med.

Taxachaufføren Roald Mosti var på arbejde, da politiet lørdag ved 20-tiden rykkede ud til huset, hvor de afdøde alle boede.

Først fik han øje på en ambulance. Dernæst politiet, fortæller han til norske TV 2.

Til at starte med tænkte han, at der måtte være sket en trafikulykke, men snart stod det klart, at der var tale om en helt anden type udrykning.

»Vi var mange, der mødtes og bare stod og talte. Vi evnede ikke at forstå det,« fortæller han om den vantro, der ramte ham.

Teknikere arbejder på stedet efter fundet af de fire døde personer. Foto: Frederik Ringnes/NTB/Ritzau Scanpix Vis mere Teknikere arbejder på stedet efter fundet af de fire døde personer. Foto: Frederik Ringnes/NTB/Ritzau Scanpix

»Det er helt forfærdeligt. Det er så tæt på, og jeg kan ikke forstå det. Alle kender alle i Torpo, og vi er alle i familie og venner på kryds og tværs. Det er ufatteligt og frygteligt svært at forstå,« lyder det videre fra taxachaufføren.

Bygden Torpo ligger i Ål Kommune, hvor Solveig Vestenfor er borgmester. Hun var tidligere søndag til stede, da det lokale politi holdt pressemøde om sagen.

»Jeg tror, der er mange, der er dybt rystede.«

»Der er ingen, der regner med, at sådan noget kan komme så tæt på. Torpo har 400 indbyggere og i hele Ål og Hallingdag er der mange, der kender mange, og derfor sætter sådan en sag sig på sjælen,« sagde hun.

En betjent med afspærringstape i området omkring huset, hvor de fire personer blev fundet døde. Foto: Frederik Ringnes/NTB/Ritzau Scanpix Vis mere En betjent med afspærringstape i området omkring huset, hvor de fire personer blev fundet døde. Foto: Frederik Ringnes/NTB/Ritzau Scanpix

I kølvandet på dødsfaldene besluttede byens kirke at holde ekstraordinært åbent mellem 15 og 18 søndag.

Her var både præster, kirkeansatte og et kriseteam klar til at tage imod dem, der måtte have brug for det.

»Dette er for alle, der ønsker at samles i kølvandet på tragedien. Først og fremmest vil der være mulighed for at tænde lys og være i stilhed, men der vil også være mulighed for at tale med folk fra kriseteamet eller os præster,« udtalte sognepræst Sveinung Hansen tidligere søndag til NRK.

»Sagen rammer hårdt. Særligt fordi Torpo er en lille bygd, hvor alle kender alle. Det er en bygd i dyb sorg og chok.«

Lyt til kriminalredaktionens podcast 'På fersk gerning' her, eller hvor du plejer at høre podcast.