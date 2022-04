En familie fik sig søndag noget af en forskrækkelse, da de om aftenen fik uventet besøg.

I familiens hus i Højbjerg stod der pludselig en fremmed mand i stuen.

Ifølge kvinden, der bor i huset, var manden tydeligt beruset og højrøstet, hvorfor hun hurtigt førte ham ud af huset.

Det fremgår af Østjyllands Politis døgnrapport.

Efterfølgende blev politiet kontaktet, og en patrulje fandt kort efter frem til en 59-årig mand, som befandt sig i området.

Han blev anholdt og sigtet for husfredskrænkelse ved at have gået ind i et fremmed hjem.

Men det var ikke det eneste, den 59-årige havde foretaget sig den aften.

Det viste sig, at den 59-årige havde banket på flere døre i området, men tilsyneladende var det kun på den ene adresse, at han var gået ind.