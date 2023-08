942 overtrædelser af færdselsloven.

Det er det bekymrende resultat af en færdselsindsats ved en række skoler i Syd- og Sønderjylland.

»Mange kørte for stærkt på vejene omkring skolerne, selv om vi havde informeret om, at vi ville være til stede,« siger John Weber, politikommissær ved færdselsafdelingen i Syd- og Sønderjyllands Politi, i en pressemeddelelse.

Det var forbindelse med skolestart i uge 32 og 33, at politiet holdt vågent øje med bilisternes fart på skolevejene.

Af de 942 sager var der tale om 895 overtrædelser af hastighedsgrænserne målt af politiets ATK-biler (Automatisk Trafik Kontrol).

I 75 af sagerne blev der kørt så stærkt, at føreren fik et klip i kørekortet. Derudover var der tale om syv betingede frakendelser af kørekort.

»Vi ved, at for høj fart er en væsentlig årsag til ulykker i trafikken, så det er skræmmende, at så mange generelt kører for hurtigt og specielt på skolevejene,« siger John Weber.

Udover fartovertrædelserne blev der skrevet 47 andre sager, der blandt andet handlede om, at børn ikke var fastspændt i bilen.

»Vi vil være til stede på skolevejene hele skoleåret og opfordrer kraftigt til, at man sætter farten ned og tager hensyn til de øvrige trafikanter,« siger John Weber.