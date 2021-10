»Staten har brudt Nürnberg-kodekset. Straffen er døden. Mette Frederiksen og co. skal henrettes. Infowars.com«.

Det skrev en 49-årig mand på et hjemmelavet skilt, som han havde valgt at sætte op i et vindue ud mod en gade i Esbjerg.

Det oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi til TV SYD.

B.T. har forsøgt en at få en uddybende kommentar fra politiet, men de har ikke ønsket at udtale sig yderligere i sagen.

Det er ikke første gang, manden kommer med dødstrusler mod Mette Frederiksen, og derfor er han altså sigtet for truslerne.

Den 49-årige mand blev fremstillet i grundlovsforhør mandag eftermiddag og senere på dagen varetægtsfængslet frem til 19. november. Det skriver politiet på Twitter.

Den 49-årige mand nægtede sig skyldig i sigtelsen.

Nürnberg-kodekset, som stod skrevet på skiltet, refererer til eksperimenter med forsøgspersoner under nazismen.

Personerne skulle altid give sin tilladelse til forsøgene og være informeret om alle risici.

Infowars.com er en højreorienteret, amerikansk hjemmeside, som er kendt for at fremføre konspirationsteorier.