En 30-årig mand når lige at kramme sine pårørende, før han tager plads i Dommervagten ved Retten på Frederiksberg.

Han er sigtet for tirsdag eftermiddag at have dræbt en anden mand. Sin bror.

I sigtelsen, der i retten bliver læst op af anklageren, lyder det, at han med knivstik klokken 15.45 tirsdag skal have frarøvet den 33-årige bror livet på en adresse i det københavnske nordvestkvarter.

Den 30-årige når ikke at svare på, hvordan han forholder sig til sigtelsen, før han bryder sammen.

Det samme gør hans far, da han lægger sin hånd på sønnens skulder.

Sammen med de resterende familiemedlemmer og pressens repræsentanter forlader faren lokalet, da det efter begæring fra anklageren bliver besluttet, at retsmødet skal foregå bag lukkede døre.

Dermed bliver sagens detaljer altså foreløbigt holdt hemmelige for offentligheden, ligesom det også er uvist, hvad den 30-årige selv fortæller om hændelsen, som politiet modtog anmeldelse om klokken 15.45 tirsdag.

Her rykkede man sammen med ambulancereddere straks ud til stedet, men der var intet at stille op.

Halvanden time senere var meldingen fra Københavns Politi, at den 33-årige var afgået ved døden, og at hans pårørende var blevet underrettet.

I samme omgang kunne man oplyse, at man var skredet til anholdelse af den formodede gerningsmand.

»Vores efterforskning viser indtil nu, at forurettede og den formodede gerningsmand havde en relation til hinanden. Der er intet, der indikerer, at hændelsen er banderelateret, ligesom vi anser episoden som en isoleret hændelse,« lød det da fra politiet, der helt frem til de sene aftentimer arbejdede på stedet.

Efterforskningen fortsætter nu, og mens den står på, skal den 30-årige sidde varetægtsfængslet i foreløbigt 27 dage, beslutter dommeren ved grundlovsforhørets afslutning.

Ifølge hans forsvarer erkender han de faktiske omstændigheder. Mere vil forsvareren ikke sige for nu.