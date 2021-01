Peter Qvortrup Geisling 'sætter nye standarder for arrogance og privilegieblindhed' og har 'en himmelråbende mangel på forståelse for personer, der ikke er i samme situation som ham selv'.

Sådan lyder en af de mange kritiske kommentarer, som tv-lægen har fået med på vejen, siden han søndag gav et opsigtsvækkende interview til Berlingske.

Her når DRs sundhedskorrespondent at runde tabet af sin far, kvalitetstid med datteren og at pege på sin yndlings-tv-vært, inden han sender en sviner afsted mod de danske iværksættere.

»Hvis iværksætteri er en dyd, så er det ofte en overvurderet dyd. Min erfaring med iværksætteri er, at det næsten altid handler om alfahanner – eller en sjælden gang alfahunner – som kører et egotrip. Det er ofte enormt egoistiske mennesker, hvor man må forstå, at hvis alle blot gør som dem, så skal det nok gå,« siger han til Berlingske.

»Nogle af dem, jeg har mødt, er bare nogle egoister, mens for eksempel sosuerne og sygeplejerskerne, som blot tjener en brøkdel af topchefernes løn, har en følelsesmæssig intelligens, som topcheferne kunne lære noget af.«

Herudover fortæller han, at han ikke bryder sig om nærige mennesker og ikke gider høre på folk, der tager til grænsen og handler for at spare 50 kroner.

Samt at han elsker sit job i DR, fordi han kan formidle sundhed til de lavestlønnede, som også er dem med de største sundhedsmæssige udfordringer. At han ville have spildt sin uddannelse, hvis han lavede plastikoperationer på Strandvejen.

Interviewet har vakt opsigt på Twitter, hvor blandt andre kommunikationsrådgiver Anne Kirstine Cramon skriver:

'Han får da også lige sparket til sin egen målgruppe lidt – de dumme lavtuddannede, der tager i Fleggaard for at spare en halvtredser. De er nærige. Både med penge, ideer, tanker og følelser. Et bizart interview.'

Og i sin egen avis skriver virksomhedsredaktør og souschef Simon Bendtsen, at 'der ikke er grænser for, hvor privilegieblind man kan være'.

»Efter at have fornærmet alle de hårdtarbejdende danskere, der betaler hans løn og kan finde på at købe øl i en grænsehandel for at få pengene til at slå til, vælger han at gå skridtet videre. Det viser sig nemlig, at tv-lægen ikke bryder sig om iværksættere. Altså mennesker, som skaber virksomheder, skaber arbejdspladser, vækst, skattekroner og så videre. Den slags kedsommelige detaljer, der gør, at danskerne tjener penge, så de kan betale til blandt andet DR,« skriver han i Berlingske.

Peter Qvortrup Geisling har ikke haft tid til at lade sig interviewe, fortæller han, men i en mail til B.T. skriver han, at 'intet kunne være mere forkert', at han skulle være 'en privilegieblind skærmtrold, der ikke bryder sig om iværksættere eller nogen andre erhvervsdrivende for den sags skyld'.

»Journalisten og jeg talte om alt fra mine forbilleder i Shu-bi-dua, over sorgen efter tabet af min far, til min oplevelse af, at ansatte som sosuer, sygeplejersker og rengøringspersonale sjældent får den anerkendelse, de fortjener. I den forbindelse sagde jeg også, at jeg oplever, at det i langt højere grad er succesrige iværksættere og topdirektører, der bliver hyldet som samfundets helte,« skriver Peter Qvortrup Geisling i sin mail til B.T.

Han mener ikke, at Simon Bentsen har ret, når han skriver, at Peter Qvortrup Geisling har 'en himmelråbende mangel på forståelse for personer, der ikke er i samme situation som ham selv'.

»Intet kunne være mere forkert,« skriver tv-lægen til B.T.

»Jeg har naturligvis den største respekt for iværksættere og erhvervsdrivende og deres energi og ideer. Det er iværksættere, der har sørget for, at vi danskere nu kan blive lyntestet med kort varsel. Det er i stor udstrækning økonomien fra erhvervslivet, der gør det muligt at have et godt sundhedsvæsen i Danmark,« fortsætter han.

»Det er købmændene og restauranterne, der sørger for, at vi kan købe mad, mens alt andet er lukket ned – og det er selvstændige erhvervsdrivende, der lige nu kæmper en enormt svær kamp for at bevare arbejdspladser og måske også deres livsdrøm, mens coronaen hærger.«

Han mener altså, at hans kommentar er blevet pustet unødigt op.

»Så i virkeligheden var min kommentar kun ment som et lille nødråb om, at vi også husker de ansatte på hospitaler, plejehjem og børneinstitutioner, når vi deler priser ud.«