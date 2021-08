'Vamle luder', 'møgkælling' og 'et redskab fra selveste Djævelen'.

Det er blot nogle af de uhyrlige ting, som Sofie Linde er blevet kaldt i sin indbakke på sociale medier, efter hun leverede en bombe i Operaen til Zulu Zomedy Galla sidste år.

Her slog den populære 'X Factor'-vært et slag for feminismen ved blandt andet at fortælle, hvordan hun som 18-årig blev truet af en 'stor tv-kanon' til en julefrokost på DR.

Siden da har Sofie Linde stort set holdt sig ude af den glødende debat, og det er der en god grund til.



Hun har nemlig siden da modtaget uendeligt mange hadbeskeder og sågar dødstrusler. Det fortæller hun i DR-dokumentaren 'Vi kommer og dræber dig – dødstrusler i indbakken'.

Sofie Linde på scenen til Zulu Comedy Galla i august 2020. Foto: Martin Sylvest Vis mere Sofie Linde på scenen til Zulu Comedy Galla i august 2020. Foto: Martin Sylvest

»Jeg har lavet fjernsyn i 12-13 år, så jeg har altid modtaget beskeder om, hvad folk synes om mig og mit udseende. Det er en del af jobbet, desværre. Men efter jeg var vært på Zulu Comedy Galla, så har beskederne ændret karakter i særlig grad,« siger hun i programmet.

Sofie Linde fortæller, at hun blandt andet har modtaget dødstrusler målrettet sig selv og sine to små børn, mens hun ligeledes er blevet truet med seksuelle overgreb.

'Jeg håber, dine børn vælter ud foran en lastbil sammen med dig', lyder en af beskederne, som Sofie Linde giver som eksempel, mens andre lyder, som følger:

'Vi kommer og voldtager dig', 'vi slår dig ihjel' og 'du burde lynches som minkene'.

Sofie Linde siger i programmet, at hun på nuværende tidspunkt ikke har politianmeldt de groteske trusler mod hende og hendes familie, fordi hun ikke har haft overskuddet.

Det betyder dog ikke, at beskederne ikke rammer hende.

»At folk synes, jeg er grim, ulækker og en luder fylder ikke så meget hos mig. Jeg forstår ikke deres behov for at skrive det til mig, men det rammer mig ikke så meget, som de der enormt lange og onde beskeder. Dem skal jeg passe på med at læse,« siger hun og fortsætter:

»Det er altid ekstraordinært, når folk har brugt lang tid på noget, for så må hadet være stort, og jeg er bange for had. Jeg kan også godt mærke, at jeg bliver ked af det nu.«