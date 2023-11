»Jeg besluttede mig for at tage noget glitrende på i dag, fordi jeg tænkte, at det måske ville distrahere jer fra noget andet.«

Sådan lød det med et smil fra den britiske skuespiller, sanger og model Suki Waterhouse, da hun søndag stod på scenen under en musikfestival i Mexico, før hun åbnede lidt mere for sin jakke for at afsløre en babybule.

Det fik ifølge People publikum til at bryde ud i jubel.

»Jeg er ikke sikker på, at det virker,« grinede den 31-årige skuespiller, der blandt andet er kendt fra tv-serien 'Daisy Jones & The Six' fra scenen.

Suki Waterhouse announcing that she s pregnant today at Corona Festival! pic.twitter.com/MhZEkCJVgb — suki waterhouse archive (@bestsukiw) November 19, 2023

En af gæsterne under musikfestivalen Corona Capital i Mexico City fangede det hele på video og har efterfølgende delt klippet på det sociale medie X.

Suki Waterhouse har dannet par med 'Batman'- og 'Twilight'-stjernen Robert Pattinson i mere end fem år, og ifølge People og CNN formodes det, at han er faderen til hendes kommende barn.

Hun nævnte ham dog ikke selv på scenen i søndags.

Parret har været romantisk forbundet, siden de første gang blev set sammen i 2018 i London, men de har holdt deres forhold meget privat.

Robert Pattinson og Suki Waterhouse ses her i maj til årets Met Gala. Foto: Evan Agostini/AP/Ritzau Scanpix Vis mere Robert Pattinson og Suki Waterhouse ses her i maj til årets Met Gala. Foto: Evan Agostini/AP/Ritzau Scanpix

Det var først sidste år, at de dukkede op sammen ved et modeshow og første gang blev fotograferet sammen på den røde løber.

I februar åbnede Suki Waterhouse op om 37-årige Robert Pattinson i et interview med The Times og sagde, at hun var 'chokeret' over at være 'så lykkelig med nogen i næsten fem år':

»Jeg bliver altid utrolig glad, når jeg ser hans navn dukke op (på min telefon) eller selv en sms, og jeg tror, han har det på samme måde med mig,« sagde hun dengang og tilføjede:

»Vi har altid så meget at sige, og jeg synes, han er hylende morsom.«